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Другого нардепа від "Слуги народу" викрили у кнопкодавстві

Новини » Політика    11.09.2019 - 20:18
Другого нардепа від "Слуги народу" викрили у кнопкодавстві
Фото: Олена Копанчук (facebook.com olena.kopanchuk)

Копанчук проголосував замість свого однопартійця В'ячеслава Рубльова

У середу, 11 вересня, народний депутат від "Слуги народу" Олена Копанчук попалася на кнопкодавстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадський рух Чесно.

Як повідомляється, це вже третій факт кнопкодавства у Верховній раді IX скликання і другий - серед "слуг" за два тижні роботи новообраного парламенту.

Олена Копанчук проголосував замість свого однопартійця В'ячеслава Рубльова. Під час голосування за законопроект про будівельні норми щодо вдосконалення нормування в будівництві (№1052) в 13:32 Копанчук натиснула на кнопку пульта Рубльова, що сидить праворуч від неї.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що раніше на кнопкодавсте був викритий представник "Слуги народу" Сергій Литвиненко. Порушення відбулося ще 3 вересня. Він голосував за народного депутата Олександра Скічка.

Крім того, в серпні президент України Володимир Зеленський вніс законопроект, яким пропонує доповнити перелік підстав для позбавлення народного депутата мандата, в тому числі, за кнопкодавство.

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Новини України кнопкодавствоСлуга народа
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