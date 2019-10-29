Рада відхилила закон щодо в'язниці за "кнопкодавство"

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом пропонувалося передбачити арешт на строк до двох років за повторне "кнопкодавство"

Верховна рада України відхилила законопроект №1127 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування), передає кореспондент РБК-Україна.

Документ за основу підтримали лише 45 парламентаріїв. Профільний комітет рекомендував парламенту проект закону відхилити.

Проектом пропонувалося введення кримінальної відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування. Так, Кримінальний кодекс планувалося доповнити статтею 351-3.

"Стаття 351-3. Неособисте голосування народного депутата України на засіданнях Верховної ради України - карається штрафом в тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч гривень, - ред.). Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно - карається арештом на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк", - вказано у тексті проекту.

У пояснювальній записці підкреслювалося, що міра покарання повинна визначатися і залежати також і від наслідків такого голосування, тим більше у тих випадках, коли цей голос був вирішальним для прийняття відповідного рішення Радою.

Нагадаємо, Рада планує передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Відповідний законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" нардепи прийняли за основу.

Як писало РБК-Україна раніше, даний закон внесли в Раду в кінці вересня. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство".