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Выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 07:31
Выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в августе (Коллаж РБК-Украина)

Украинцы получат приятный сюрприз в конце августа

Выходные в августе 2019. Август традиционно месяц отпусков, но многие успели отдохнуть уже в июне и июле, так как позволяла погода. Однако в августе украинцев ждет еще один сюрприз – дополнительный выходной на День Независимости. Таким образом получится длинный уикенд, который можно будет использовать, чтобы захватить немного летнего солнца.

Всего в августе будет 21 рабочий день и 10 выходных. Кроме обычных выходных в субботу и воскресенье, добавляется также еще понедельник, 26 августа, так как День Независимости попадает на субботу и праздничный выходной переносится. 23 августа, в пятницу, предлагается сократить рабочий день на один час.

Соответственно, 24 августа, 25 августа и 26 августа – станут выходными днями.

Выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцыКалендарь на август

Также дополнительный выходной могут получить школьники, так как 1 сентября выпадает на воскресенье и школы скорее всего перенесут первый учебный день на понедельник, 2 сентября.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский анонсировал, что в 2019 году День Независимости будет проведен в новом формате и планируется отменить традиционный парад, а все средства направить на премии военным.

А также рассказывали о том, что эксперты дали неожиданный прогноз по курсу доллара после парламентских выборов.

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