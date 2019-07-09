Зеленський відмінив парад до Дня Незалежності: буде новий формат

Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський повідомив, що виділили гроші на премії військовим до Дня Незалежності

Президент України Володимир Зеленський анонсував абсолютно новий формат святкування Дня Незалежності в Україні. Про це він повідомив в новому відео на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Володимир Зеленський повідомив, що традиційного параду на День Незалежності не буде і замість цього з бюджету буде виділено 300 мільйонів гривень на премії для військових України.

"Всім привіт! Хочу поділитися з вами нашою новою ідеєю. Зазвичай, 24 серпня, у День Незалежності України, у нас проходить військовий парад. Такий помпезний, і точно – не дешевий. Мені здається, що в цьому році, замість параду варто ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії усім нашим військовим. Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери, всі, і обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення ООС. Але вшановувати наших героїв ми будемо, святкувати День Незалежності теж будемо, але буде новий формат", - розповів Володимир Зеленський.

У коментарях під відео більшість користувачів підтримали ініціативу президента, однак порахували, що середня премія кожного військового до Дня Незалежності складе трохи більше 1000 гривень.

Скріншот коментарів facebook.com/zelenskiy95)

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