Рабінович: люди, які продають свою землю, - це не "слуги народу", а "слуги диявола" (відео)

Вадим Рабінович (Фото: прес-служба нардепа)

Нардеп і лідер партії "ОПЗЖ" Рабінович жорстко розкритикував рішення Ради про відкриття ринку землі

Робота Верховної Ради України була заблокована 13 листопада. З одного боку - провладна фракція "Слуга народу" відстоює свою позицію - продати землю України. З іншого - опозиційні фракції, які роблять все можливе, щоб не дозволити цього зробити влади. Народний депутат, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович прокоментував ситуацію та розкритикував рішення нардепів про відкриття ринку землі. Про це передали в прес-службі політика.

""Слуги народу" захопили трибуну, заблокували роботу Верховної Ради України з однією метою - продавити урядовий законопроект і продати майно господаря - народу України. На перший фланг "слуги" підтягнули свого колегу Яременка, який повій викликає. Мабуть, знайшли йому нову роботу - блокувати парламентську трибуну", - звернув увагу політик.

Рабінович заявив, що "всі фракції висловилися проти закону про продаж землі - його підтримує лише фракція "Слуга народу", незважаючи на те, що самі прекрасно розуміють - цього робити не можна, адже вони ведуть нас, свою країну в прірву! Але їм дали команду. Вони - "слуги" МВФ, іноземних корпорацій, Сороса, але тільки не народу України!"

Рабінович розкритикував партію "Слуга народу" через ринок землі (Фото: zagittya.com.ua)

Також нардеп розповів про свою розмову з представниками пропрезидентської фракції.

"Я розмовляв з ними і зрозумів, що ні один зі "слуг" не розуміє, навіщо це робиться (блокування трибуни) - просто надійшла команда. Звідки? Україна - не монархія! Ми що обрали царя?!" - обурюється співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Рабінович наполягає на тому, що у внесеного урядом законопроекту про ринок землі "немає жодного плюса, бо продаж рідної землі - це суцільний мінус". До того ж, його обурює те, як влада, сміючись, розповідає своєму народу, що "землю все одно продадуть, і ніхто нічого з цим не зробить".

"Так зробимо! Тому що ми говоримо категоричне "ні" продажу української землі!" - заявив нардеп.

"Якщо хтось вважає, що українці сьогодні добре живуть, і вони дійсно в стані купити землю, то з такими людьми ми живемо, напевно, в різних країнах. Землю скуплять або МВФ з Соросом, або ті, хто крав і замість того, щоб сісти в тюрму, на ці гроші скуплять землю", - прогнозує політик.

Відео: Рабінович розкритикував партію "Слуга народу" через ринок землі

Рабінович зазначив, що "у представників правлячої партії, які сьогодні присутні в залі парламенту, в очах навіть жалість видно". Нагадав він і про те, як "представники влади всім нам розповідали, що ми, мовляв, побудуємо країну, народовладдя введемо..." "І де це все? Де обіцяний референдум? Ні, вони ж виносять в зал без усього цього, без осуду, швидко голосуємо і продаємо землю!.. Нагадаю обіцянки Зеленського першим законом, який він вноситиме до Верховної Ради, буде закон "Про народовладдя". І де ж він?!" - задався він питанням і наголосив, що "тепер всім стало остаточно зрозуміло - влада, яку ми обрали, має намір проголосувати у Верховній Раді за те, щоб у нас більше не було землі".

Рабінович прокоментував звинувачення на свою адресу про те, що у нього нібито є два паспорти - громадянина України та Ізраїлю.

"Виступає з парламентської трибуни якась мавпа і каже, що у мене ізраїльський паспорт. Чуєш ти, віслюк, у мене один український паспорт і я подам на тебе в суд! Це як раз у половини вашої команди по два паспорти! І ви ще рот відкриваєте?! Ви - "слуги народу" - люди, які хочуть продати свою землю! Та ви не "слуги народу" - ви "слуги диявола"!" - обурився він.

Вадим Рабінович (Фото: РБК-Україна)

Зараз влада поставить питання про продаж землі на голосування, і жодна фракція її не підтримає, крім "запроданців" з позафракційних груп і подивимося, у кого підніметься рука на святе", - запропонував політик.

У зв'язку з цим Рабінович звернувся до народу України: "Друзі, дивіться, що відбувається в залі! Дивіться, що вони роблять, дивіться в обличчя цим потворам - це обличчя тих "слуг народу", які захопили владу і сьогодні знущаються над своїм народом! Дивіться на цю національну ганьбу і робіть висновки! Це обличчя покидьків, які хочуть продати свою країну!.. Люди, не залишайтеся осторонь, тому що це торкнеться кожного з нас - ми всі втратимо українську землю! Народ України, дивіться на ці пики, їх істерики - вони хочуть продати землю, а на виручені гроші знову наймати повій!"

Відео: Рабінович розкритикував партію "Слуга народу" через ринок землі

Від себе і від "ОПЗЖ" Рабінович пообіцяв: "Ми не дозволимо знущатися над Україною, над її землею, над її народом! Ми - проти! Так, сьогодні нас небагато, але це ще нічого не означає! Ми будемо стояти до кінця, а ви - люди – повинні нас підтримати. Відкрийте очі і подивіться, що вони роблять. Ні Янукович, ні Порошенко не творили такого! У них в очах читається одне: продати землю України! Але ми не дозволимо "слугам" цього зробити - ми не віддамо нашу землю!".

"Зелений дурман повинен розсіється, і в головах теж! Люди, запам'ятайте всіх, хто голосує "за", робіть висновки! Але ми не дозволимо владі продавити свій закон, тому що тоді не буде ані землі, ані України!" - резюмував Рабінович.

Відео: Рабінович розкритикував партію "Слуга народу" через ринок землі