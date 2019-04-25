ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін захотів миру з Україною: мережа шокована заявою

STYLERВибори 2019    25.04.2019 - 21:11
Путін захотів миру з Україною: мережа шокована заявою
Путін прокоментував вибори в Україні (колаж: РБК-Україна)

Путін вперше висловився про результати виборів в Україні

Володимир Путін вперше прокоментував результати виборів 2019 в Україні. Він назвав перемогу Зеленського провалом політики чинного президента Петра Порошенка.

Також президент країни-агресора заявив, що Москва готова до відновлення відносин з Україною в повному обсязі. Українці шоковані подібною заявою Путіна, вони вважають, що мир з країною-окупантом неможливий.

Користувачі мережі залишають безліч коментарів під новиною, вважаючи, що "якщо чекіст заспівав про мир, потрібно готуватися до війни".

  • "Перемога Зеленського - це не провал Порошенка, а перемога демократії! Це те, що Росії і не снилося. При тоталітарному режимі кожні вибори без вибору";
  • "Найгірше, що можна побажати Україні, це "налагодити" відносини з Росією";
    "Нехай поверне Крим, відбудує Донбас, компенсацію виплатить всій нашій країні, стане на коліна перед кожною матір'ю, вдовою і сиротою які втратили надійне плече, люблячі очі, поклавши до ніг довічне грошове забезпечення кожній сім'ї, що постраждала в результаті конфлікту! Ось тоді і поговоримо!"
  • "Про це не може бути й мови... Не можна забути ті тисячі загиблих від рук росіян. Не можна зраджувати своїх героїв. Завдяки їм ми ще існуємо, як нація. Росія - це наш ворог був, є і буде";
  • "Ви що подуріли? 16 тисяч українців загинули через Путіна!"
  • "Ми краще з китайцями налагодимо, вони скоро там будуть правити".

Путін захотів миру з Україною: мережа шокована заявою

Путін прокоментував вибори в Україні (скрін коментарів: facebook.com)

Втім, деякі українці вважають, що поганий мир краще, ніж хороша війна, про що вони висловлюються в соцмережах.

  • "Краще мир, ніж війна. І для досягнення миру потрібно домовлятися. Війну до переможного кінця підтримують тільки ті, хто сам особисто брати участь в бойових діях не збирається";
  • "Краще поганий мир, ніж хороша війна";
  • "Цікаво, а чому до Німеччини не таке відношення, як до Росії, адже вони теж на нас нападали, і війна була, і українці гинули";
  • "Дай Бог, щоб все владналося, і настане мир у нашій країні".

Нагадаємо, російські паспорти, які Володимир Путін зібрався роздавати на окупованому Донбасі, можуть влетіти йому в копієчку.

Раніше ми повідомляли, що користувачі мережі бурхливо відреагували на заяву Володимира Зеленського про прийняття "мовного закону".

Путін порівняв роздачу паспортів на Донбасі з політикою Угорщини Команда Зеленського прокоментувала ситуацію з російськими паспортами в ОРДЛО
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Володимир Путінвыборы
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся