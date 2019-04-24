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Путін спростив видачу російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР"

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 15:07
Путін спростив видачу російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР"
Фото: паспорт РФ (pixabay.com)

Президент РФ підписав указ про надання російського громадянства жителям "ЛДНР"

У Росії спростили процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента РФ Володимира Путіна.

Повідомляється, що поправки в закон "Про громадянство Російської Федерації", що дозволяють президентові РФ надавати російське громадянство окремим категоріям іноземців за спрощеною схемою, набув чинності наприкінці березня 2019 року.

У відповідності з ними російське громадянство можуть у пільговому режимі отримувати люди з країн "зі складною суспільно-політичною і економічною ситуацією, а також з держав, де відбуваються збройні конфлікти і зміна режиму".

ЗМІ повідомляють, що основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів "ЛДНР" і здача українського паспорта.

Нагадаємо, в лютому українська розвідка заявляла, що так зване "керівництво" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" оголосило поетапну видачу російських паспортів. Передбачалося, що в першу чергу отримати паспорти громадян РФ зможуть "державні службовці та представники силових структур".

До цього представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський заявив, що представники Російської Федерації на Донбасі агітують людей отримувати російські паспорти.

 

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