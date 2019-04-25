Путин захотел мира с Украиной: сеть шокирована заявлением

Путин прокомментировал выборы в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Путин впервые высказался о результатах выборов в Украине

Владимир Путин впервые прокомментировал результаты выборов 2019 в Украине. Он назвал победу Зеленского провалом политики действующего президента Петра Порошенко.

Также президент страны-агрессора заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Украиной в полном объеме. Украинцы шокированы подобным заявлением Путина, они считают, что мир со страной-оккупантом невозможен.

Пользователи сети оставляют множество комментариев под новостью, считая, что "если чекист запел о мире, нужно готовится к войне".

"Победа Зеленского - это не провал Порошенко, а победа демократии! Это то, что России и не снилось. При его тоталитарном режиме каждые выборы без выбора";

"Худшее, что можно пожелать Украине, это "наладить" отношения с Россией";

"Пусть вернет Крым, отстроит Донбасс, компенсацию выплатит всей нашей стране, станет на колени перед каждой матерью, вдовой и сиротой которые потеряли надежное плечо, любящие глаза, положив к ногам пожизненное денежное обеспечение каждой семье, пострадавшей в результате конфликта! Вот тогда и поговорим!"

"Пусть вернет Крым, отстроит Донбасс, компенсацию выплатит всей нашей стране, станет на колени перед каждой матерью, вдовой и сиротой которые потеряли надежное плечо, любящие глаза, положив к ногам пожизненное денежное обеспечение каждой семье, пострадавшей в результате конфликта! Вот тогда и поговорим!" "Об этом не может быть и речи... Нельзя забыть те тысячи погибших от рук россиян. Нельзя предавать своих героев. Благодаря им мы еще существуем, как нация. Россия - это наш враг был, есть и будет";

"Вы что подурели? 16 тысяч украинцев погибли из-за Путина!"

"Мы лучше с китайцами наладим, они скоро там править будут".

Путин прокомментировал выборы в Украине (скрин комментариев: facebook.com)

Впрочем, некоторые украинцы считают, что худой мир лучше, чем хорошая война, о чем они высказываются в соцсетях.

"Лучше мир, чем война. И для достижения мира нужно договариваться. Войну до победного конца поддерживают только те, кто сам лично участвовать в боевых действиях не собирается";

"Лучше худой мир, чем хорошая война";

"Интересно, а почему к Германии не такое отношение, как к России, они ведь тоже на нас нападали, и война была, и украинцы гибли";

"Дай Бог, чтобы все уладилось, и настанет мир в нашей стране".

Напомним, российские паспорта, которые Владимир Путин собрался раздавать на оккупированном Донбассе, могут влететь ему в копеечку.

Ранее мы сообщали, что пользователи сети бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о принятии "языкового закона".