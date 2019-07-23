Путін шкодував, що Філарета не обрали главою РПЦ: Україна була б нашою

Фото: колаж РБК-Україна

Філарет розповів про шанси очолити РПЦ в 1991 році та підтримку Політбюро

Почесний патріарх Філарет розповів, як в 1991 році міг очолити Російську православну церкву, однак КДБ умовив архієреїв проголосувати за митрополита Олексія. Також священнослужитель зазначив, що пізніше президент РФ Володимир Путін шкодуав через такий вибір. Про це колишній предстоятель УПЦ КП розповів в інтерв'ю "Сьогодні".

Філарет був патріаршим екзархом всієї України від РПЦ з 1966 по 1990 роки. Він розповів про гоніння на церкву в той період, однак священнослужитель домігся припинення закриття парафій в Україні.

Це вдалося зробити завдяки постійних дискусій з уповноваженими чекістами.

"Хотіли закрити Володимирський собор, Флорівський монастир та багато інших. В Києві залишилося всього 10 храмів. Коли я став екзархом, процес закриття призупинився", - розповів Філарет.

Почесний патріарх ПЦУ Філарет (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

РПЦ посилала його за кордон, де в комісії з міжнародних справ Всесвітньої ради церков Філарет обстоював інтереси "своєї церкви, своєї країни, СРСР". Все це зміцнювало авторитет екзарха і до нього ставилися з повагою.

Після смерті патріарха Пимена в 1991 році Філарет був обраний місцеблюстителем на засіданні Священного синоду таємним голосуванням.

"І цього ніхто не очікував! Бо КДБ обрала місцеблюстителем і патріарха Олексія (Рідігера), а синод таємним голосуванням обрав мене. Це було для всіх несподіванкою. Тобто домовлялися, що буде Олексій, а став Філарет", - згадав він.

Почесний патріарх Філарет (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Потім розпочалася "робота" КДБ, і архієреїв умовили в результаті голосувати за митрополита Олексія.

"Сталося так, як вирішив КДБ. Хоча Політбюро ЦК КПРС робило ставку на мене, як я потім дізнався в кулуарах. То є ставлеником від КДБ був Олексій, а від Політбюро був я. Пізніше у своєму оточенні Путін сказав: "Ми помилилися, обравши Олексія патріархом. Треба було обирати Філарета. Якби обрали Філарета, Україна була б нашою"", - розповів Філарет.

Нагадаємо, що раніше Філарет у спробі відновити Київський патріархат відкинув томос про автокефалію. У свою чергу на ситуацію відреагував предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, і Церква тимчасово відсторонила від служіння двох священнослужителів, які підтримали ініціативу почесного патріарха.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Філарет дав інтерв'ю російським пропагандистам, чим викликав у суспільстві величезний резонанс.

Також ми писали про те, що в інтерв'ю одному з українських видань Філарет порівняв себе з Ісусом Христом.