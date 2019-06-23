Підтримали Філарета: ПЦУ публічно "покарала" священиків (фото)

ПЦУ відсторонила священиків, які підтримали Філарета – фото документів (колаж РБК-Україна)

ПЦУ відсторонила двох священиків

Православна церква України тимчасово відсторонила від служіння двох священнослужителів, які підтримали рішення Філарета про відмову від томосу. Мова йде про невизнаний собор УПЦ КП, який відбувся 20 червня в Києві. На зборах патріарх Філарет заявив про відродження УПЦ Київського патріархату і відкинув томос. Про те, як підтримка Філарета відбилася на становищі священиків у церкви повідомляється на сторінці релігійної організації в Facebook.

Після собору 20 червня служіння заборонили архімандриту Андрію Маруцаке і ієромонаху Іллі Зеленському на три місяці і півроку відповідно. Обох звинуватили в "активній участі в діях, спрямованих на поділ церкви". Маруцак до того ж нібито намагався захопити управління Свято-Феодосійським чоловічим монастирем в Києві.

Більш того, ієромонах Ілля Зеленський був звільнений з посади настоятеля парафії Святого Архистратига Михаїла в місті Барвінкове (Харківська область).

ПЦУ відсторонила священиків, які підтримали Філарета – фото документів (фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

У мережі рішення Єпіфанія знайшло підтримку:

Що ж так з Зеленськими Україні не щастить)

Православна Церква України Константинопольського Патріархату.

Зеленський вже прям як ім'я негативне)))

Правильно покарані. Я розумію, що Філарета важко карати. До недавнього часу він був авторитетом і наставником. Але доведеться, тому що він сам не зупиниться. Випробування владою Філарет не пройшов. Жаль.

Правильне і мудре рішення. Єдності нашій церкві.

ПЦУ відсторонила священиків, які підтримали Філарета – фото документів (скріншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, що раніше Єпіфаній відреагував на рішення Філарета відкинути томос.

Також ми писали, що Філарет пішов з Православної церкви України.

Раніше в ПЦУ заявили про відсутність розколу церкви.