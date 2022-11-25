"Пункти незламності": как найти ближайшую к вам точку со светом, теплом и интернетом

В Украине начали развертывать "пункти незламності", которые обеспечивают граждан теплом, электроэнергией и стабильной связью. Воспользоваться ими могут все нуждающиеся в помощи.

Как найти ближайший к вам "пункт незламності" - читайте ниже в материале Styler.

Что такое "пункти незламності"?

В связи с длительными отключениями коммуникаций из-за обстрелов россиян многие граждане Украины остаются без света, отопления и даже связи с внешним миром.

Именно поэтому в Украине начали разворачивать так называемые "пункти незламності", воспользоваться которыми могут все желающие.

В этих локациях можно получить следующие услуги:

тепло

воду

свет

мобильную связь

интернет

зарядку для мобильных устройств

места для отдыха

обеспечение для мам и детей

аптечки

Точки могут одновременно принять от 40 до 500 человек. Временных лимитов на пребывание не устанавливают, однако в таких ситуациях важно думать и о других людях, которые пришли получить помощь.

Если во время вашего пребывания в "пункті незламності" раздается сигнал воздушной тревоги или другой опасности, работники имеют алгоритм действий и скоординируют вас.

Как найти ближайший пункт?

На сайте инициативы сообщают, что они обычно размещаются в стационарных и мобильных пунктах ГСЧС, на железнодорожных вокзалах, в зданиях местных органов власти, областных или районных государственных администраций, школах, детских садах и других общественных местах.

А на картах "пункти незламності" обозначают специальными символами.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

Всего в Киеве планируют развернуть около 500. По всей Украине количество готовых к эксплуатации объектов достигло 3000 по состоянию на конец ноября.

Количество пунктов несокрушимости по Украине (скриншот: nezlamnist.gov.ua)

Проверить имеющийся в вашем городе адрес можно через онлайн-карту на сайте https://nezlamnist.gov.ua/

Из соображений безопасности на карте не показаны "пункти незламності" вблизи линии боевых действий - Донецкая, Запорожская, Харьковская и Херсонская области.

Их адреса можно узнать в органах местного самоуправления, в областных и районных военных администрациях.