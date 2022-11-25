Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
В Киеве на утро 25 ноября половина жилого фонда Киева остается на аварийных отключениях света. Воду подали полностью, а восстановление теплоснабжения продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КГВА и КГГА.
Свет
Так, по состоянию на 08:30 в столице 50% жилищного фонда работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.
Вода
Тем временем водоснабжение в городе восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды. Особенно это касается верхних этажей многоэтажек, которые обесточены.
Там в ближайшее время также ожидается стабилизация ситуации.
Тепло
В настоящее время продолжается возобновление теплоснабжения в Киеве, аварийные бригады работают в усиленном режиме.
Мобильная связь
В КГВА объясняют, что функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения.
Итак, как только энергосистема стабилизируется - связь появится во всех районах Киева.
Транспорт
Тем временем на 7 трамвайных маршрутах временно продолжают работать автобусы. В частности, они работают по следующим трамвайным маршрутам:
- № 1 "Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная" - 10 автобусов;
- № 3 "Ст. Ромена Роллана - ул. Старовокзальная" - 10 автобусов;
- № 12 "Пуща-Водица - площадь Шевченко" - 2 автобуса;
- № 14 "Отрадный массив - Контрактовая площадь" - 5 автобусов;
- №18 Контрактовая площадь - ул. Старовокзальная" - 2 автобуса;
- № 19 "Площадь Шевченко - Контрактовая площадь" - 4 автобуса;
- № 28 "Ул. Милославская - Дарницкая площадь" - 5 автобусов.
Напомним, что сегодня в Киеве продолжают действовать аварийные отключения света. Ранее опубликованные графики пока не работают.
Добавим, ранее в ДТЭК сообщили, что в столице будут давать электричество на 2-3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.