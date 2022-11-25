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Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру

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Пятница 25 ноября 2022 09:06
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру Фото: в Киеве к утру половина жилого фонда остается на аварийных отключениях света (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве на утро 25 ноября половина жилого фонда Киева остается на аварийных отключениях света. Воду подали полностью, а восстановление теплоснабжения продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КГВА и КГГА.

Свет

Так, по состоянию на 08:30 в столице 50% жилищного фонда работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.

Вода

Тем временем водоснабжение в городе восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды. Особенно это касается верхних этажей многоэтажек, которые обесточены.

Там в ближайшее время также ожидается стабилизация ситуации.

Тепло

В настоящее время продолжается возобновление теплоснабжения в Киеве, аварийные бригады работают в усиленном режиме.

Мобильная связь

В КГВА объясняют, что функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения.

Итак, как только энергосистема стабилизируется - связь появится во всех районах Киева.

Транспорт

Тем временем на 7 трамвайных маршрутах временно продолжают работать автобусы. В частности, они работают по следующим трамвайным маршрутам:

  • № 1 "Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная" - 10 автобусов;
  • № 3 "Ст. Ромена Роллана - ул. Старовокзальная" - 10 автобусов;
  • № 12 "Пуща-Водица - площадь Шевченко" - 2 автобуса;
  • № 14 "Отрадный массив - Контрактовая площадь" - 5 автобусов;
  • №18 Контрактовая площадь - ул. Старовокзальная" - 2 автобуса;
  • № 19 "Площадь Шевченко - Контрактовая площадь" - 4 автобуса;
  • № 28 "Ул. Милославская - Дарницкая площадь" - 5 автобусов.

Напомним, что сегодня в Киеве продолжают действовать аварийные отключения света. Ранее опубликованные графики пока не работают.

Добавим, ранее в ДТЭК сообщили, что в столице будут давать электричество на 2-3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.

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Киев Интернет Электроэнергия Водоснабжение
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Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
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