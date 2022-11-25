Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру

В Киеве на утро 25 ноября половина жилого фонда Киева остается на аварийных отключениях света. Воду подали полностью, а восстановление теплоснабжения продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КГВА и КГГА.

Свет

Так, по состоянию на 08:30 в столице 50% жилищного фонда работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.

Вода

Тем временем водоснабжение в городе восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды. Особенно это касается верхних этажей многоэтажек, которые обесточены.

Там в ближайшее время также ожидается стабилизация ситуации.

Тепло

В настоящее время продолжается возобновление теплоснабжения в Киеве, аварийные бригады работают в усиленном режиме.

Мобильная связь

В КГВА объясняют, что функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения.

Итак, как только энергосистема стабилизируется - связь появится во всех районах Киева.

Транспорт

Тем временем на 7 трамвайных маршрутах временно продолжают работать автобусы. В частности, они работают по следующим трамвайным маршрутам: