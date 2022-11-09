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В Киеве в школах размещают пункты обогрева: как они будут выглядеть (фото)

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Киев, Среда 09 ноября 2022 11:45
В Киеве в школах размещают пункты обогрева: как они будут выглядеть (фото) В КГГА показали пункты обогрева в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Киев готовится к возможным массовым ракетным атакам россиян по критической инфраструктуре города. Для этого в столице обустраивают пункты обогрева в учебных заведениях.

Как они будут выглядеть показали на странице Дарницкой районной администрации в Киеве.

Отмечается, что в каждом районе города в случае чрезвычайной ситуации будут разворачиваться пункты обогрева.

Как будут выглядеть пункты обогрева

На примере Дарницкого района показан приблизительный вид пункта обогрева.

Пункты обогрева будут укомплектованы дизельгенераторами, тепловыми пушками, буржуйками, дровами, шанцевым инструментом, биотуалетами, емкостями с питьевой водой, рациями, фонарями, теплой одеждой, посудой, запасами продуктов питания и средств гигиены.

Также там будут игровые комнаты для детей. Мамы смогут взять для самых маленьких средства гигиены.

Здесь можно будет согреться, отдохнуть, выпить чаю или кофе, перекусить, взять теплую одежду, подзарядить телефоны.

В каждом районе обустроят около 100 таких точек.

Отметим, что информация о локациях таких пунктов будет передана через доски объявлений возле жилых домов, средства массовой информации и другим удобным способом при наступлении чрезвычайной ситуации.

Сейчас по понятным причинам адреса не разглашаются, однако работа активно продолжается.

В Киеве в школах размещают пункты обогрева: как они будут выглядеть (фото)В Киеве в школах размещают пункты обогрева: как они будут выглядеть (фото)В Киеве в школах размещают пункты обогрева: как они будут выглядеть (фото)В Киеве в школах размещают пункты обогрева: как они будут выглядеть (фото)В Киеве в школах размещают пункты обогрева: как они будут выглядеть (фото)В Киеве в школах размещают пункты обогрева: как они будут выглядеть (фото)В Киеве в школах размещают пункты обогрева: как они будут выглядеть (фото)В Киеве в школах размещают пункты обогрева: как они будут выглядеть (фото)В Киеве в школах размещают пункты обогрева: как они будут выглядеть (фото)Как будут выглядеть пункты обогрева в районах Киева (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)

Как мы ранее писали, Шмыгаль рассказал подробности эвакуации из Киева.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти готовы к разным сценариям развития событий, в том числе в случае блекаута.

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