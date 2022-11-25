"Пункти незламності": як знайти найближчу до вас точку зі світлом, теплом та інтернетом
В Україні почали розгортати пункти незламності, які забезпечують громадян теплом, електроенергією та стабільним зв'язком. Скористатися ними можуть всі, хто потребує допомоги.
Як знайти найближчий до вас "пункт незламності" - читайте нижче в матеріалі Styler.
Що таке "пункти незламності"?
У зв'язку з тривалими відключеннями комунікацій через обстріли росіян багато громадян України залишаються без світла, опалення та навіть зв'язку із зовнішнім світом.
Саме тому в Україні почали розгортати так звані "пункти незламності", скористатися якими можуть усі охочі.
У цих локаціях можна отримати такі послуги:
- тепло
- воду
- світло
- мобільний зв'язок
- інтернет
- зарядку для мобільних пристроїв
- місця для відпочинку
- забезпечення для мам та дітей
- аптечки
Точки можуть одночасно прийняти від 40 до 500 осіб. Часових лімітів щодо перебування не встановлюють, проте в таких ситуаціях важливо думати й про інших людей, які прийшли отримати допомогу.
Якщо під час вашого перебування в пункті незламності лунає сигнал повітряної тривоги або іншої небезпеки, працівники мають алгоритм дій і скоординують вас.
Як знайти найближчий пункт?
На сайті ініціативи повідомляють, що зазвичай вони розміщуються у стаціонарних та мобільних пунктах ДСНС, на залізничних вокзалах, у будівлях місцевих органів влади, обласних чи районних державних адміністрацій, школах, дитячих садках та інших громадських місцях.
А на картах пункти незламності позначають спеціальними символами.
Скриншот: nezlamnist.gov.ua
Загалом у Києві планують розгорнути близько 500. По всій Україні кількість готових до експлуатації об'єктів сягнула 3 000 станом на кінець листопада.
Кількість пунктів незламності по Україні (скриншот: nezlamnist.gov.ua)
Перевірити наявні у вашому місті адресу можна через онлайн-карту на сайті https://nezlamnist.gov.ua/
З міркувань безпеки на карті не показано "пункти незламності" поблизу лінії бойових дій - Донецька, Запорізька, Харківська та Херсонська області.
Їхні адреси можна дізнатися в органах місцевого самоврядування, обласних та районних військових адміністраціях.
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