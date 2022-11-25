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"Пункти незламності": як знайти найближчу до вас точку зі світлом, теплом та інтернетом

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П'ятниця 25 листопада 2022 12:13
"Пункти незламності": як знайти найближчу до вас точку зі світлом, теплом та інтернетом Пункт обігріву в Києві (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні почали розгортати пункти незламності, які забезпечують громадян теплом, електроенергією та стабільним зв'язком. Скористатися ними можуть всі, хто потребує допомоги.

Як знайти найближчий до вас "пункт незламності" - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що таке "пункти незламності"?

У зв'язку з тривалими відключеннями комунікацій через обстріли росіян багато громадян України залишаються без світла, опалення та навіть зв'язку із зовнішнім світом.

Саме тому в Україні почали розгортати так звані "пункти незламності", скористатися якими можуть усі охочі.

У цих локаціях можна отримати такі послуги:

  • тепло
  • воду
  • світло
  • мобільний зв'язок
  • інтернет
  • зарядку для мобільних пристроїв
  • місця для відпочинку
  • забезпечення для мам та дітей
  • аптечки

Точки можуть одночасно прийняти від 40 до 500 осіб. Часових лімітів щодо перебування не встановлюють, проте в таких ситуаціях важливо думати й про інших людей, які прийшли отримати допомогу.

Якщо під час вашого перебування в пункті незламності лунає сигнал повітряної тривоги або іншої небезпеки, працівники мають алгоритм дій і скоординують вас.

Як знайти найближчий пункт?

На сайті ініціативи повідомляють, що зазвичай вони розміщуються у стаціонарних та мобільних пунктах ДСНС, на залізничних вокзалах, у будівлях місцевих органів влади, обласних чи районних державних адміністрацій, школах, дитячих садках та інших громадських місцях.

А на картах пункти незламності позначають спеціальними символами.

&quot;Пункти незламності&quot;: як знайти найближчу до вас точку зі світлом, теплом та інтернетом

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

Загалом у Києві планують розгорнути близько 500. По всій Україні кількість готових до експлуатації об'єктів сягнула 3 000 станом на кінець листопада.

&quot;Пункти незламності&quot;: як знайти найближчу до вас точку зі світлом, теплом та інтернетом

Кількість пунктів незламності по Україні (скриншот: nezlamnist.gov.ua)

Перевірити наявні у вашому місті адресу можна через онлайн-карту на сайті https://nezlamnist.gov.ua/

З міркувань безпеки на карті не показано "пункти незламності" поблизу лінії бойових дій - Донецька, Запорізька, Харківська та Херсонська області.

Їхні адреси можна дізнатися в органах місцевого самоврядування, обласних та районних військових адміністраціях.

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