Какие банки будут работать даже в блэкаут: перечень НБУ
Нацбанк назвал государственные и коммерческие банки, которые будут работать даже при длительном отсутствии энергоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.
Банковская система Украины, несмотря на войну, работает в непрерывном режиме, обеспечивает платежи и расчеты, оказывает финансовые услуги бизнесу и гражданам. Однако для обеспечения бесперебойности в работе финансовых учреждений при возможном блэкауте Нацбанк предпринимает ряд мер.
Так, системно важными банками определен перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и 275 населенных пунктах 22 областей, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия энергоснабжения.
"Дежурные отделения уже обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества. Реализуются планы логистического обеспечения таких отделений дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными. Организована бесперебойная работа контактных центров Национального банка и системно важных банков для информирования клиентов о наличии, местоположении и графике работы критически важных отделений банков в городах", - говорится в сообщении НБУ.
С целью снижения нагрузок на отделение самим банкам рекомендуется автоматически продлевать срок действия платежных карт и отсрочить повторную идентификацию клиентов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в настоящее время известно о работе более 1,5 тысячи отделений и 3,8 тысячи банкоматов. Украинские банки обеспечили все безналичные расчеты, в опорных отделениях устанавливаются электрогенераторы.
Недавно глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что планы обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы учитывают разные события и разные сценарии развития этих событий. Системные банки продолжат работу там, где нужно.
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