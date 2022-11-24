Какие банки будут работать даже в блэкаут: перечень НБУ

Нацбанк назвал государственные и коммерческие банки, которые будут работать даже при длительном отсутствии энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины .

Банковская система Украины, несмотря на войну, работает в непрерывном режиме, обеспечивает платежи и расчеты, оказывает финансовые услуги бизнесу и гражданам. Однако для обеспечения бесперебойности в работе финансовых учреждений при возможном блэкауте Нацбанк предпринимает ряд мер.

Так, системно важными банками определен перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и 275 населенных пунктах 22 областей, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия энергоснабжения.

"Дежурные отделения уже обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества. Реализуются планы логистического обеспечения таких отделений дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными. Организована бесперебойная работа контактных центров Национального банка и системно важных банков для информирования клиентов о наличии, местоположении и графике работы критически важных отделений банков в городах", - говорится в сообщении НБУ.

С целью снижения нагрузок на отделение самим банкам рекомендуется автоматически продлевать срок действия платежных карт и отсрочить повторную идентификацию клиентов.