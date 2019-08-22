Як психологічно підготувати дитину до садка і школи: важливі поради батькам (відео)

Початок навчального року 1 вересня 2019 ознаменується низкою змін у школах України, і батьки вже щосили готуються до Дня знань, закуповують все необхідне для школяра і "перебудовують" власний графік. Але психологічна підготовка - не менш важлива, особливо якщо дитина вперше сяде за парту або відправиться в дитячий садок.

Експерти дали важливі рекомендації, які дозволять уникнути можливі психологічні проблеми та стресу для першокласників і для малюків, які підуть в садок.

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За словами сімейного психотерапевта і консультанта-медіатора Марії Фабричевої, дитина, яка вперше переступає поріг шкільного або дошкільного навчального закладу, потрапляє в нове соціальне середовище і малюка чекає напружений період адаптації, передає "Інформатор".

Дуже важливо батькам припинити можливі конфлікти, щоб забезпечити дитині комфорт вдома і надати підтримку.

Також в організаційному плані варто заздалегідь скорегувати робочі графіки і узгодити, хто буде забирати дитину зі школи / садка, спілкуватися з учителем / вихователем і відвідувати батьківські збори: "Бажано підготуватися і спланувати режим дня, а також ролі всередині сім'ї".

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Говорячи про психологічну готовність, слід розділити походи в садок і школу. У дітей у віці 3-6 років з'являється власне "я", і дитина стикається з первинною адаптацією до соціуму.

Експерт зазначила, що навіть при високої комунікабельності малюків, перший похід у садок пов'язаний зі стресом. Тому психотерапевт радить пояснити дітям, куди вони йдуть, що їх там чекає і для чого це потрібно. Крім того, підготувати дитину до усвідомлення, що якийсь час із ними поруч не буде мами, але ніхто її не кидає. Для зниження стресових ситуацій важливо намагатися не спізнюватися і забирати дитину з садочка вчасно.

Сімейний консультант назвала головні відмінності між першим походом у садок і в школу для дитини.

Ілюстративне фото (unsplash.com/zhenhappy)

"Уявіть: дитина в садку вже обзавелася друзями, у неї є улюблена вихователька, добре вивчено шлях з дому в садок і назад. І тут все це зникає", - розповіла вона.

Експерт наголосила, що в цій ситуації дуже важлива розмова з дитиною і звернула увагу дорослих, що для зрозумілого пояснення - навіщо йти в школу, батьки повинні самі розуміти, "навіщо" це потрібно.

Фабричева акцентувала увагу на важливість дотримуватися режиму, або не забувати дзвонити вчителеві, якщо ви змушені затриматися на роботі.

Ще одним суттєвим моментом є інтелектуальна підготовка.

Ілюстративне фото (mjakmama24.pl)

"Потрібно, щоб дитина знала ази - вміла трохи читати, знала якісь літери і цифри, знала назви квітів і деяких тварин, вміла трохи розповісти про себе, а також знала правила безпеки і поведінки", - каже експерт і зазначає, що якщо інші діти будуть більш підготовлені до школи, то "таке сусідство може викликати дискомфорт".

Крім того, не можна забувати про фізичну готовність, адже дитина носитиме ранець і сидітме на уроках за партою.

Консультант закликає пам'ятати і про вакцинацію, бо дитина буде постійно контактувати з великою групою однолітків.

Як психологічно підготувати дитину до садка і школі (Відео: YouTube / informator.ua)

Нагадаємо, що в Україні невакциновані діти не зможуть відвідувати заняття у дитсадках і школах. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун та міністр освіти і науки Лілія Гриневич закликала українців зробити своїм дітям всі необхідні щеплення до 1 вересня.