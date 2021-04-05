В Укрзалізниці спалахнув новий скандал: пасажирів зробили прибиральниками

Укрзалізниця потрапила в новий скандал. У поїзді Київ-Ізмаїл настільки брудні вагони, що пасажирам доводиться їх мити власноруч.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Олег Васильєв , опублікувавши фото-докази.

На думку Олега, вагони поїзда Київ-Ізмаїл одні з найбрудніших в Укрзалізниці.

"Ось так пасажири самі миють вікна вагонів. До речі, у складі поїзда Київ-Ізмаїл є найбрудніший вагон, який я тільки бачив, просто жах ..." - прокоментував фото автор посту.

В Укрзалізниці пасажири миють брудні вагони самі (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Зазначимо, що стало відомо, хто ж є пасажиром, який сам вирішив помити вагон. Це іноземець Йоханес Андерсен з Копенгагена.

В коментарях українці прокоментували інцидент.