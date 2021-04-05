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В Укрзалізниці спалахнув новий скандал: пасажирів зробили прибиральниками

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 14:23
В Укрзалізниці спалахнув новий скандал: пасажирів зробили прибиральниками Фото: Укрзалізниця потрапила в скандал (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця потрапила в новий скандал. У поїзді Київ-Ізмаїл настільки брудні вагони, що пасажирам доводиться їх мити власноруч.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Олег Васильєв, опублікувавши фото-докази.

На думку Олега, вагони поїзда Київ-Ізмаїл одні з найбрудніших в Укрзалізниці.

"Ось так пасажири самі миють вікна вагонів. До речі, у складі поїзда Київ-Ізмаїл є найбрудніший вагон, який я тільки бачив, просто жах ..." - прокоментував фото автор посту.

В Укрзалізниці спалахнув новий скандал: пасажирів зробили прибиральникамиВ Укрзалізниці спалахнув новий скандал: пасажирів зробили прибиральникамиВ Укрзалізниці спалахнув новий скандал: пасажирів зробили прибиральникамиВ Укрзалізниці пасажири миють брудні вагони самі (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Зазначимо, що стало відомо, хто ж є пасажиром, який сам вирішив помити вагон. Це іноземець Йоханес Андерсен з Копенгагена.

В коментарях українці прокоментували інцидент.

  • В УЗ могли б використовувати відкритий онлайн сервіс де пасажири їм би писали про таких недоліках, наприклад, групи у фб, Гаряча лінія Укрзалізниці, але вони не хочуть, бояться розголосу.
  • Одного разу їздив в автобусний тур по Європі. Вже на третій день я просив у водія автобуса, щоб той дав відро і швабру, щоб помити вікно, біля свого сидіння.
  • 9,5 років тому ми протирали зовні вікно в міській електричці, щоб фотографувати через скло краєвиди Києва.
  • Скоро гальмівні колодки пасажири самі будуть купувати, щоб доїхати з гальмами.
  • Ганьба залізниці за такі умови!

Як ми писали раніше, в "Укрзалізниці" розповіли, що будуть робити з пасажирами без масок.

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