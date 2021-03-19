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Поїзд УЗ поїхав раніше графіка. Натовп людей залишився на пероні

Новость на русском → Дніпро, П'ятниця 19 березня 2021 17:09
Поїзд УЗ поїхав раніше графіка. Натовп людей залишився на пероні Укрзалізниця потрапила у скандал через новий графік поїздів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Укрзалізниця потрапила в страшний скандал у Дніпрі через новий графік курсування поїздів. Інтерсіті 738 виїхав зі станції майже на 10 хвилин раніше, і натовп пасажирів просто залишися на пероні.

Деталі повідомили на сторінці Громадського контролю Укрзалізниці у Facebook.

"Пасажири, у яких на сьогодні були квитки з Дніпра в Київ на Інтерсіті 738 з відправленням з Дніпра о 10:00 – залишилися на пероні. Згідно зі зміненим графіком, поїзд повинен був відправитися о 10:00. А за фактом поїзд вирушив о 9:53. Дно пробито. Натовп людей залишився на пероні", - сказано в повідомленні.

У коментарях до повідомлення не всі користувачі підтримали провину Укрзалізниці. Деякі впевнені, що пасажири самі винні, оскільки не прибули за 15 хвилин до відправлення поїзда.

  • А що цьому натовпу заважало бути на платформі хоча б за 10-15 хвилин до відправлення? Дно пробито, але не в УЗ, а у наших людей, які мають вічну звичку бігти за транспортом. Якщо даний факт з вини УЗ – дана організація компенсує фінансові втрати пасажирів. Погано одне – втрачено час цих людей.
  • Відправлення поїзда раніше графіка – серйозне порушення взагалі-то. 10 хвилин – може бути пересадка з іншого поїзда.
  • Різниця в 7 хвилин. Сім хвилин! Не сім годин. Я впевнений, що більшість людей, в тому числі й ви, приходите заздалегідь. А не секунда в секунду.
  • Є різні ситуації – стиковка, пересадка, банально купив останній квиток за 10 хвилин і тільки вийшов на платформу. Я плачу за послугу (а цей потяг із категорії не найдешевших) і чекаю на нормальне виконання. Якщо я знаю, що поїзд о 10:00, я розраховую на це.

Варто відзначити, що якщо звіриться з графіком, то поїзд у Дніпрі стоїть всього 5 хвилин – на висадку і посадку пасажирів. Він прибуває із Запоріжжя о 9:55 в Дніпро, а потім їде о 10:00 на Київ. І сьогодні вранці поїзд виїхав зі станції Дніпро раніше, ніж він мав туди приїхати.

Поїзд УЗ поїхав раніше графіка. Натовп людей залишився на пероніСкріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця через два тижні може зупинити все перевезення.

А також розповідали про те, що Укрзалізниця замінить постіль у поїздах на одноразову.

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