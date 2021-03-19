Поїзд УЗ поїхав раніше графіка. Натовп людей залишився на пероні

Укрзалізниця потрапила в страшний скандал у Дніпрі через новий графік курсування поїздів. Інтерсіті 738 виїхав зі станції майже на 10 хвилин раніше, і натовп пасажирів просто залишися на пероні.

"Пасажири, у яких на сьогодні були квитки з Дніпра в Київ на Інтерсіті 738 з відправленням з Дніпра о 10:00 – залишилися на пероні. Згідно зі зміненим графіком, поїзд повинен був відправитися о 10:00. А за фактом поїзд вирушив о 9:53. Дно пробито. Натовп людей залишився на пероні", - сказано в повідомленні.

У коментарях до повідомлення не всі користувачі підтримали провину Укрзалізниці. Деякі впевнені, що пасажири самі винні, оскільки не прибули за 15 хвилин до відправлення поїзда.

А що цьому натовпу заважало бути на платформі хоча б за 10-15 хвилин до відправлення? Дно пробито, але не в УЗ, а у наших людей, які мають вічну звичку бігти за транспортом. Якщо даний факт з вини УЗ – дана організація компенсує фінансові втрати пасажирів. Погано одне – втрачено час цих людей.

Відправлення поїзда раніше графіка – серйозне порушення взагалі-то. 10 хвилин – може бути пересадка з іншого поїзда.

Різниця в 7 хвилин. Сім хвилин! Не сім годин. Я впевнений, що більшість людей, в тому числі й ви, приходите заздалегідь. А не секунда в секунду.

Є різні ситуації – стиковка, пересадка, банально купив останній квиток за 10 хвилин і тільки вийшов на платформу. Я плачу за послугу (а цей потяг із категорії не найдешевших) і чекаю на нормальне виконання. Якщо я знаю, що поїзд о 10:00, я розраховую на це.

Варто відзначити, що якщо звіриться з графіком, то поїзд у Дніпрі стоїть всього 5 хвилин – на висадку і посадку пасажирів. Він прибуває із Запоріжжя о 9:55 в Дніпро, а потім їде о 10:00 на Київ. І сьогодні вранці поїзд виїхав зі станції Дніпро раніше, ніж він мав туди приїхати.

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