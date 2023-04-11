Проводы 2023: что категорически нельзя делать на кладбище

Традиционно в Украине после Пасхи многие посещают кладбища, чтобы почтить память усопших родственников, навести порядок на могилках. Такое поминовение называют Проводы или Гробки, Родительский день и Красная горка, по-церковному Радоница, и они имеют свои правила и обычаи, которые нельзя нарушать.
Что строго запрещено делать на кладбищах в поминальные дни - читайте в материале ниже.
Поминальная неделя начинается по обыкновению на девятый день после большого религиозного праздника Светлого Христова Воскресения, которую в 2023 году православные христиане отмечают 16 апреля.
Таким образом Радоница, которую в народе часто называют Проводы или Гробки, в церковном календаре выпадает на вторник, 25 апреля. Так как традиции в разных регионах Украины имеют некоторые особенности, даты поминальных дней могут отличаться - и начаться уже на следующее воскресенье после Пасхи (Красная Горка или Фомино воскресенье), то есть 23 апреля.
В период Поминальной недели принято приходить на кладбище и оставлять у могил родных кусочек освященной паски, пасхальное яйцо, зажженную свечу. На Радоницу молятся за упокой души человека. В церквях проходит поминальная служба, можно заказать панихиду по умершему.
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Важно обратить внимание, что так как нынешняя Поминальная неделя после Пасхи второй год пройдет в условиях военного положения из-за полномасштабной российской военной агрессии против Украины, поэтому нужно придерживаться правил безопасности.
Так, посещать можно только те кладбища, что были обследованы на взрывоопасные предметы, мины и растяжки в населенных пунктах, где проходили боевые действия, находящихся в прифронтовых районах, в городах и селах, откуда выгнали оккупантов.
Ранее мы публиковали календарь поминальных дней в Украине в 2023 году, с указанием всех важных дат и обычаев.
Напомним также, что в Украине на Пасху усилят меры безопасности.
А также перед этим мы рассказывали, что будет с комендантским часом на Пасху в разных областях Украины.