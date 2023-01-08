Поминальные дни в 2023 году: все важные даты и обычаи
Поминание усопших являет важной традицией во многих народах мира. Традиции поминальных дней тянутся с древних времен и большинство из них тесно переплетены с религией. Есть специальные церковные календари, в которых указаны дни для поминания усопших и посещения кладбищ.
Когда будут поминальные дни, родительские субботы и какие существую обычаи - читайте в материале Styler.
Традиции на поминальные дни
В Украине поминальные дни называют родительскими субботами. Обычно они связаны с датами церковных праздников, поэтому даты могут меняться.
В такие дни посещают церковь, заказывают службы (молебен) об усопших. После службы - посещают кладбища. Дважды в год или по мере необходимости - наводят порядок на могилах и памятниках, красят оградки, ставят новые цветы и свечи.
В поминальные дни усопших не называют покойниками, так как считается, что в такие дни они имеют сильную связь с живыми. Их вспоминают по имени и благодарят за все хорошее, что они сделали при жизни.
Календарь поминальных дней на 2023 год
18 февраля - Вселенская суббота
11 марта - 2 родительская суббота Великого поста
18 марта - 3 родительская суббота Великого поста
25 марта - 4 родительская субботу Великого поста
25 апреля - Радоница (Проводы)
3 июня - Троицкая суббота (Вселенская суббота)
10 июня - родительская суббота перед Апостольским постом.
12 августа - родительская суббота перед Успенским постом
7 октября - Покровская суббота
4 ноября - Дмитриевская поминальная суббота
11 ноября - Кузьмина суббота
18 ноября - Михайловская суббота
25 ноября - родительская суббота перед Филипповским постом
Что нельзя делать в поминальные дни
- Проводить работы в огороде и саду
- Заниматься тяжелой работой по дому, которая может оскорбить усопших
- Проводить поминальные трапезы с алкоголем прямо на кладбище
- Говорить об усопших неприятные слова или их ругать
- Устанавливать памятники на могилах
- Ругаться, ссориться и выяснять отношения
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