Комендантский час в Украине: отменят ли ограничения на Пасху

Комендантский час в некоторых областях Украины недавно сократили. Однако на Пасху, которую в этом году отмечают 16 апреля, ограничения не будут отменять.

Какая ситуация с комендантским часом в регионах - в материале РБК-Украина ниже.

Комендантский час на Пасху в Киеве

Глава КГВА Сергей Попко заявил, что ограничения в столице не будут изменять или отменять ради безопасности киевлян. Комендантский час продлится с 00:00 до 05:00.

На Пасху для верующих церковные службы будут транслировать по телевидению, а также в Youtube и Facebook. По окончании комендантского часа в церквях будут освящать пасхальные корзины. Однако жителей столицы просят не скапливаться у храмов.

Какая ситуация в регионах

В других областях Украины также не будут отменять ограничения на Пасху. В то же время верующих просят соблюдать комендантский час и сигналы воздушной тревоги.

В прифронтовых и освобожденных от оккупантов населенных пунктах жителям запретили посещать кладбища на пасхальные праздники. В частности, такой запрет был издан в Харьковской и Херсонской областях.

Комендантский час на Пасху в других областях:

Закарпатская область - комендантского часа нет;

Винницкая область - с 00:00 до 5:00;

Донецкая область - с 21:00 до 5:00;

Житомирская область - с 00:00 до 5:00;

Запорожская область - с 23:00 до 5:00;

Ивано-Франковская область - с 00:00 до 5:00;

Кировоградская область - с 23:00 до 5:00;

Луганская область - с 21:00 до 5:00;

Николаевская область - с 00:00 до 5:00;

Одесская область - с 00:00 до 5:00;

Полтавская область - 00:00 до 4:00;

Сумская область - с 23:00 до 4:00;

Тернопольская область - с 00:00 до 04:00;

Херсонская область - с 20:00 до 6:00

Хмельницкая область - с 00:00 до 5:00;

Черкасская область - с 00:00 до 4:00;

Черновицкая область - с 00:00 до 5:00;

Черниговская область - с 00:00 до 4:00.

Напомним, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком без специального пропуска.