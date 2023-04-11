Проводи 2023: що категорично не можна робити на кладовищі

Поминальний тиждень починається зазвичай на дев'ятий день після великого релігійного свята Світлого Христового Воскресіння, який у 2023 році православні християни відзначають 16 квітня.

Таким чином, Радониця, яку в народі часто називають Проводи або Гробки, у церковному календарі випадає на вівторок, 25 квітня. Оскільки традиції в різних регіонах України мають деякі особливості, дати поминальних днів можуть відрізнятися - і початися вже наступної неділі після Великодня (Червона Гірка або Фоміна неділя), тобто 23 квітня.

Що заборонено робити в поминальні дні, традиції

У період поминального тижня заведено приходити на кладовища і залишати біля могил рідних шматочок освяченої паски, великодню крашанку, запалену свічку. На Радоницю моляться за упокій душі людини. У церквах проходить поминальна служба, можна замовити панахиду за померлим.

Священнослужителі відзначають, що саме слово "радониця" походить від "радості", що пов'язане зі світлим дивом воскресіння Сина Божого та перемоги життя над смертю. Тому на Радоницю заборонено сумувати за близькими, що пішли. При цьому від гучних розмов та сміху слід утриматися.

Крім того, не рекомендується приносити на цвинтар алкоголь та розпивати там спиртне. Так, церква називає пияцтво прямо на кладовищах гріхом і блюзнірством, язичницькою традицією тризни. І хоча присутність накритих столів із їжею біля могили не забороняється, то ось застілля - під суворим табу.

Священики закликають вірян не залишати на могилках і пам'ятниках штучні квіти. Річ у тому, що такі предмети "мертві", а саме свято Воскресіння Христа є символом життя. Крім того, це також є небезпечним для екології.

Народні застереження на кладовищах

Як уже зазначалося, церква не вітає, коли на Радоницю люди під час вшанування пам'яті покійних близьких та рідних надто яскраво висловлюють свою скорботу, аргументуючи значенням цього свята. А ось у народі існує забобон, що якщо сильно голосити на цвинтарі, може потривожити душу померлого, і небіжчик може спробувати "забрати" галасливого візитера на той світ.

Згідно з іншими забобонами, покидаючи цвинтар, не можна обертатися, інакше існує небезпека привернути за собою душу померлого і привести її додому.

Ще один міф про відвідування кладовищ стосується вагітних та немовлят - деякі вважають, що це становлять особливу загрозу для майбутніх мам, немовлят та маленьких дітей до 7 років, оскільки мертві можуть спробувати "забрати" нову душу, а малюки також нібито є вразливими перед злими силами.

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Поминальні дні під час війни

Важливо звернути увагу на те, що нинішній Поминальний тиждень після Великодня другий рік пройде в умовах воєнного стану через повномасштабну російську військову агресію проти України, тому потрібно дотримуватися правил безпеки.

Так, відвідувати можна тільки ті цвинтарі, що були обстежені на вибухонебезпечні предмети, міни та розтяжки у населених пунктах, де проходили бойові дії, що перебувають у прифронтових районах, у містах та селах, звідки вигнали окупантів.