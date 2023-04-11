Проводи 2023: що категорично не можна робити на кладовищі

Традиційно в Україні після Великодня багато хто відвідує цвинтарі, щоби вшанувати пам'ять померлих родичів, навести лад на могилках. Таке поминання називають Проводи або Гробки, Батьківський день та Червона гірка, по-церковному Радониця, і вони мають свої правила та звичаї, які не можна порушувати.
Що суворо заборонено робити на цвинтарях у поминальні дні - читайте у матеріалі нижче.
Поминальний тиждень починається зазвичай на дев'ятий день після великого релігійного свята Світлого Христового Воскресіння, який у 2023 році православні християни відзначають 16 квітня.
Таким чином, Радониця, яку в народі часто називають Проводи або Гробки, у церковному календарі випадає на вівторок, 25 квітня. Оскільки традиції в різних регіонах України мають деякі особливості, дати поминальних днів можуть відрізнятися - і початися вже наступної неділі після Великодня (Червона Гірка або Фоміна неділя), тобто 23 квітня.
У період поминального тижня заведено приходити на кладовища і залишати біля могил рідних шматочок освяченої паски, великодню крашанку, запалену свічку. На Радоницю моляться за упокій душі людини. У церквах проходить поминальна служба, можна замовити панахиду за померлим.
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Важливо звернути увагу на те, що нинішній Поминальний тиждень після Великодня другий рік пройде в умовах воєнного стану через повномасштабну російську військову агресію проти України, тому потрібно дотримуватися правил безпеки.
Так, відвідувати можна тільки ті цвинтарі, що були обстежені на вибухонебезпечні предмети, міни та розтяжки у населених пунктах, де проходили бойові дії, що перебувають у прифронтових районах, у містах та селах, звідки вигнали окупантів.
Раніше ми публікували календар поминальних днів в Україні у 2023 році, із зазначенням усіх важливих дат та звичаїв.
Нагадаємо також, що в Україні на Великдень посилять заходи безпеки.
А також перед цим ми розповідали, що буде з комендантською годиною на Великдень у різних областях України.