Пасха в Харькове пройдет с ограничениями: что под запретом
На Пасху в Харькове введут ряд ограничений для обеспечения безопасности местных жителей. Так, к примеру, 16 апреля будут закрыты кладбища города.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.
В Харькове на Пасху будут закрыты все кладбища
Терехов отметил, что по решению КП "Ритуал" будут закрыты кладбища для безопасности жителей.
Он добавил, что в Харьковской области работает большое количество кладбищ, но есть такие, которые сейчас невозможно посещать из-за опасности заминирования. Так, в области велись активные боевые действия, россияне обстреливали и дистанционно миновали кладбища. До сих пор есть кладбища, которые не разминированы, потому что саперы работают на полях Харьковской области, чтобы привести сельхозугодия в порядок для посевной.
"Кроме этого будут усилены патрули. Патрульная полиция будет патрулировать кладбища, чтобы не допустить несчастных случаев", - сказал мэр города.
На какой срок закроют кладбища
"Мы хотим, чтобы были закрыты кладбища на Пасху. Затем еще 1-2 дня и мы откроем кладбища для посещений", - отметил Терехов.
Церкви и комендантский час
Харьков будет полагаться на опыт прошлого года. Так, все священнослужители будут проводить освящение куличей в световой день. Комендантский час менять не будут, поэтому во время него не будет проходить освящение пасок и службы в церквях.
Напомним, на Пасху в Украине усилят меры безопасности.
РБК-Украина также сообщало, отменят ли комендантский час в областях на Пасху.
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