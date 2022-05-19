Ці прості способи допоможуть швидко розморозити рибу та зберегти її корисні властивості
Якщо ви заморожуєте рибу, то вартує дізнатися, як правильно її розморожувати. Все для того, щоб риба, яку ви приготуєте була смачною та корисною.
Як прискорити розморожування риби, зберігши її корисні властивості, інформує Ukr.Media.
Як швидко розморозити рибу
Рибу потрібно покласти в поліетиленовий пакет, щоб воно помістилася в нього повністю. Далі потрібно випустити з пакета з рибою повітря, зав'язати і покласти в миску відповідного розміру.
Миску потрібно поставити в раковину і потримати під струменем холодної води деякий час, приблизно 15-20 хвилин.
Експерти кажуть, що вода повинна бути саме холодна. Щоб пакет з рибою не спливав, притисніть його яким-небудь предметом.
Якщо риби маленька, то 15-20 хвилин має бути достатньо для повного розморожування. Однак, якщо вона велика, тоді потрібно спочатку потримати її під сильним напором води, а потім залишити під слабким струменем на необхідний час.
Также є й інший варіант. Зокрема, можна просто потримати пакет з рибою в мисці з холодною водою, змінюючи воду кожні 10 хвилин.
Яка риба найкорисніша:
- Короп - солодке і ніжне його м'ясо особливо корисне для жінок, адже воно зберігає красу шкіри, рекомендується при захворюваннях підшлункової залози;
- Оселедець - допомагає збільшити в організмі рівень корисного холестерину. Це відмінний шанс знизити ризик розвитку атеросклерозу, захворювань серця і судин;
- Кілька - містить найбільше кальцію. Саме він допомагає людині зберегти білизну зубів, гарне волосся, міцні нігті;
- Мойва - допоможе зберегти підшлункову залозу здоровою, очистить холестеринові бляшки зі стінок судин і зменшить холестерин в крові;
- Сом - корисний для людей, які страждають на цукровий діабет;
- Скумбрія - відмінний захисник серця і судин, помічник вироблення гормонів;
- Лосось допомагає розріджувати кров, а отже запобігає утворенню тромбів і знижує кров'яний тиск;
- Сьомга - активна помічниця спортсменів і всіх, хто веде здоровий спосіб життя. Вона не тільки регулює обмін речовин, зменшує жирові відкладення, але і допомагає відновити сили після тренувань.
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