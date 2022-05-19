Эти простые способы помогут быстро разморозить рыбу и сохранить ее полезные свойства

Если вы замораживаете рыбу, то стоит узнать, как правильно ее размораживать. Все для того, чтобы рыба, которую вы приготовите быть вкусной и полезной.

Как быстро разморозить рыбу

Рыбу нужно положить в полиэтиленовый пакет, чтобы она поместилась в нее полностью. Далее нужно выпустить из пакета с рыбой воздух, завязать и положить в миску подходящего размера.

Миску надо поставить в раковину и подержать под струей холодной воды некоторое время, примерно 15-20 минут.

Эксперты говорят, что вода должна быть именно холодной. Чтобы пакет с рыбой не всплывал, прижмите его каким-нибудь предметом.

Если рыбы маленькая, то 15-20 минут должно быть достаточно для полного размораживания. Однако, если она большая, тогда нужно сначала подержать ее под сильным напором воды, а потом оставить под слабой струей на необходимое время.

Также есть и другой вариант. В частности, можно просто подержать пакет с рыбой в миске с холодной водой, меняя воду каждые 10 минут.

Какая рыба самая полезная: