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Эти простые способы помогут быстро разморозить рыбу и сохранить ее полезные свойства

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Четверг 19 мая 2022 21:01
Эти простые способы помогут быстро разморозить рыбу и сохранить ее полезные свойства Как быстро разморозить рыбу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если вы замораживаете рыбу, то стоит узнать, как правильно ее размораживать. Все для того, чтобы рыба, которую вы приготовите быть вкусной и полезной.

Как ускорить размораживание рыбы, сохранив ее полезные свойства, информирует Ukr.Media.

Как быстро разморозить рыбу

Рыбу нужно положить в полиэтиленовый пакет, чтобы она поместилась в нее полностью. Далее нужно выпустить из пакета с рыбой воздух, завязать и положить в миску подходящего размера.

Миску надо поставить в раковину и подержать под струей холодной воды некоторое время, примерно 15-20 минут.

Эксперты говорят, что вода должна быть именно холодной. Чтобы пакет с рыбой не всплывал, прижмите его каким-нибудь предметом.

Если рыбы маленькая, то 15-20 минут должно быть достаточно для полного размораживания. Однако, если она большая, тогда нужно сначала подержать ее под сильным напором воды, а потом оставить под слабой струей на необходимое время.

Также есть и другой вариант. В частности, можно просто подержать пакет с рыбой в миске с холодной водой, меняя воду каждые 10 минут.

Какая рыба самая полезная:

  • Карп - сладкое и нежное его мясо особенно полезно для женщин, ведь оно сохраняет красоту кожи, рекомендуется при заболеваниях поджелудочной железы;
  • Сельдь - помогает увеличить в организме уровень полезного холестерина. Это отличный шанс снизить риск развития атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов;
  • Мойва - поможет сохранить поджелудочную железу здоровой, очистить холестериновые бляшки со стенок сосудов и уменьшит холестерин в крови;
  • Сом - полезен для людей, страдающих сахарным диабетом;
  • Скумбрия - отличный защитник сердца и сосудов, помощник выработки гормонов;
  • Лосось помогает разжижать кровь, а следовательно предотвращает образование тромбов и снижает кровяное давление;
  • Семга - активная помощница спортсменов и всех, кто ведет здоровый образ жизни. Она не только регулирует обмен веществ, уменьшает жировые отложения, но и помогает восстановить силы после тренировок.

Ранее мы сообщали, что названа самая полезная рыба, которую обязательно надо есть в холодное время года.

Также мы писали, что будет, если ежедневно употреблять рыбу.

Кроме того, медики выяснили, что любимая многими рыба может стать причиной гипертонии.

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