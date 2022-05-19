Эти простые способы помогут быстро разморозить рыбу и сохранить ее полезные свойства
Если вы замораживаете рыбу, то стоит узнать, как правильно ее размораживать. Все для того, чтобы рыба, которую вы приготовите быть вкусной и полезной.
Как ускорить размораживание рыбы, сохранив ее полезные свойства, информирует Ukr.Media.
Как быстро разморозить рыбу
Рыбу нужно положить в полиэтиленовый пакет, чтобы она поместилась в нее полностью. Далее нужно выпустить из пакета с рыбой воздух, завязать и положить в миску подходящего размера.
Миску надо поставить в раковину и подержать под струей холодной воды некоторое время, примерно 15-20 минут.
Эксперты говорят, что вода должна быть именно холодной. Чтобы пакет с рыбой не всплывал, прижмите его каким-нибудь предметом.
Если рыбы маленькая, то 15-20 минут должно быть достаточно для полного размораживания. Однако, если она большая, тогда нужно сначала подержать ее под сильным напором воды, а потом оставить под слабой струей на необходимое время.
Также есть и другой вариант. В частности, можно просто подержать пакет с рыбой в миске с холодной водой, меняя воду каждые 10 минут.
Какая рыба самая полезная:
- Карп - сладкое и нежное его мясо особенно полезно для женщин, ведь оно сохраняет красоту кожи, рекомендуется при заболеваниях поджелудочной железы;
- Сельдь - помогает увеличить в организме уровень полезного холестерина. Это отличный шанс снизить риск развития атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов;
- Мойва - поможет сохранить поджелудочную железу здоровой, очистить холестериновые бляшки со стенок сосудов и уменьшит холестерин в крови;
- Сом - полезен для людей, страдающих сахарным диабетом;
- Скумбрия - отличный защитник сердца и сосудов, помощник выработки гормонов;
- Лосось помогает разжижать кровь, а следовательно предотвращает образование тромбов и снижает кровяное давление;
- Семга - активная помощница спортсменов и всех, кто ведет здоровый образ жизни. Она не только регулирует обмен веществ, уменьшает жировые отложения, но и помогает восстановить силы после тренировок.
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