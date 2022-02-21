ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Медики з'ясували, що улюблена багатьма риба може стати причиною гіпертонії

Новость на русском →
Понеділок 21 лютого 2022 12:42
Медики з'ясували, що улюблена багатьма риба може стати причиною гіпертонії Фото: вживання цієї риби пов'язане з гіпертонією (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Високий тиск, також відомий як гіпертонія, є передвісником серцевих захворювань, тому вкрай важливо його контролювати. Це стосується і харчування. Наприклад, є риба, яка тільки підсилює гіпертонію.

Про це пише Express.

Небезпечним продуктом для гіпертоніків є в'ялена риба. У ній міститься дуже багато солі, тому краще уникати її.

В'ялення риби - це метод збереження харчових продуктів, який полягає у видаленні води з риби, це дає їй можливість довго зберігається.

Як сіль підвищує кров'яний тиск?

Британське дослідження кров'яного тиску пояснює це так.

"Сіль змушує ваше тіло утримувати воду. Якщо ви їсте занадто багато, зайва вода у вашій крові дає додатковий тиск на стінки ваших кровоносних судин, підвищуючи ваш кров'яний тиск", - пишуть вчені.

Однак не все так погано з рибою

Навпаки, дослідники виявили, що жирна риба, така як скумбрія, лосось, сардини або мідії, може допомогти захистити серце і мозок від хвороб.

"Виявлено, що вони багаті важливим типом поліненасичених жирів, які називаються омега-3, які, як було показано, допомагають знизити кров'яний тиск", - пояснює Британський кардіологічний фонд (BHF).

Також наголошується, що "поєднання жирної риби в рамках традиційної середземноморської дієти дасть вашому тілу найкращі шанси запобігти хворобам".

Нагадаємо, що лікарі назвали п'ять факторів розвитку гіпертонії.

Читайте РБК-Україна в Google News
рыба
LITE
Кучерявий брюнет з вусами: фанати не впізнали Деніела Редкліффа в його новому стилі
Кучерявий брюнет з вусами: фанати не впізнали Деніела Редкліффа в його новому стилі