Названа найкорисніша риба, яку обов'язково треба їсти в холодну пору року
Риба - надзвичайно корисний продукт, про який часто забувають у своєму раціоні українці. За статистикою, 40% мешканців нашої країни майже не вживають багату білком, Омега-3 і Омега-6 кислотами їжу. Проте дієтологи в один голос твердять - обов'язково їжте рибні страви, особливо коли на вулиці холоднішає.
Згідно з висновками дієтологів, найкориснішою рибою з недорогих сортів вважається скумбрія.
Експерти кажуть, що вживання продукту стимулює в організмі вироблення серотоніну, який ще називають "гормоном радості". Наявність такої риби в раціоні може покращити настрій, вберегти від депресії в час, коли сонця мало, дні короткі, а ночі морозні.
Вчені додають, що скумбрія має найвищий вміст омега-3 жирних кислот серед жирної риби: приблизно 2,5-2,6 грама омега-3 жиру в 100 грамах.
"Ці жирні кислоти, що містяться в скумбрії, можуть допомогти зменшити хронічне запалення і, в свою чергу, знизити ризик серйозних захворювань", - розповідають вчені.
Особливо корисною є риба для пацієнтів з діабетом і серцево-судинних захворювань.
Яка риба вважається шкідливою?
Експерти радять відмовитися від риби, яка зберігалася неналежним чином.
Наприклад, Євген Комаровський застерігає купувати свіжу рибу "з рук". Лікар вважає, що головне тут безпека - а такою є риба, яка була промислово заморожена, тобто пройшла процес "глибокої заморозки".
Звісно ж, не варто зловживати копченою та солоною рибою - це шкідливо для нирок та печінки.
Раніше Євген Комаровський розповів, яка риба вважається найнебезпечнішою.
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