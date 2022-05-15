ru ua
Нд, 15 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ось що дасть людині щоденне вживання риби: результат буде приголомшливий

Новость на русском →
Неділя 15 травня 2022 13:25
Ось що дасть людині щоденне вживання риби: результат буде приголомшливий Фото: Чому рибу потрібно вживати щодня (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Лікарі та дієтологи вважають, що риба в раціоні людини повинна бути не менше двох разів на тиждень. Найважливіший елемент, які є в рибі - це Омега-3, яка має протизапальну дію і зміцнює клітини мозку, захищає від пошкоджень і насичує організм необхідними мінералами.

Чому рибу варто вживати якомога частіше і навіть щодня, розповіли фахівці порталу Eatthis.

Від лосося до сардин, від атлантичного оселедця до атлантичної скумбрії, є безліч переваг для здоров'я від вживання риби в їжу.

Багата білком, вітамінами та мінералами, риба також є низькокалорійною їжею з нульовим вмістом вуглеводів, наповненою поліненасиченими жирними кислотами, типом корисного жиру, який підпадає під категорію основних поживних речовин.

Захищає серце

Щоб знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, досить вживати щотижня 175 г риби. Вчені відзначають, що людям, які їдять рибу регулярно, можна не побоюватися серцевого нападу.

А якщо у людини вже діагностовано захворювання серцево-судинної системи, то ймовірність інсульту при регулярному вживанні риби знижується в рази.

Медики рекомендують вживати не менше двох порцій жирної риби в тиждень: лосось, сардини, форель, тунець.

Проганяє депресію

Дослідження показують, що насичення організму Омега-3 і здоров'я мозку між собою взаємопов'язані. Регулярне вживання риби значно знижує прояв депресивних станів.

Даний факт підтверджують і жителі Тайваню, Гонконгу, Японії, які їдять багато риби - там рівень депресії значно нижче.

Здоров'я мозку

Найкорисніша речовина в рибі - це Омега-3, яка володіє сильними протизапальними властивостями, допомагає відновити мозок після пошкоджень, береже мозок від старіння. А ще Омега-3 допомагає організму боротися з токсинами, які містяться в забрудненнях навколишнього середовища.

Прибирає запалення суглобів

Дослідження показало, що вживання риби два-три рази на тиждень при ревматоїдному артриті знижує хворобливі симптоми в кілька разів. У людей, які вживають рибу пару раз на місяць, таких результатів помічено не було.

Покращує сон

Регулярне вживання риби допомагає нормалізувати сон. Вчені пов'язують це з високим вмістом DHA та EPA, які сильно впливають на якість і тривалість сну. Омега3 може впливати на вивільнення мелатоніну і це допомагає поліпшити сон.

Для цього варто їсти рибу не менше трьох разів на тиждень і віддавати перевагу лососю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що додавання лосося у звичайну гречку допоможе зробити цю кашу неповторно смачною.

А також розповідали про те, як змусити себе поїсти без апетиту і відмовитися від надмірного переїдання на тлі стресу.

Читайте РБК-Україна в Google News
рыба еда Здорова їжа Здорове харчування
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність