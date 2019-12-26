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Єлизавета II відреагувала на скандали з Меган Маркл і принцом Гаррі

STYLERЖиття    26.12.2019 - 07:06
Єлизавета II відреагувала на скандали з Меган Маркл і принцом Гаррі
Єлизавета II (фото: The Royal Family)

Єлизавета II прокоментувала скандали королівської сім'ї

Королева Великобританії Єлизавета II зазвичай ніколи не коментує скандали, які пов'язані з її сім'єю. Але у цьому році її терпець увірвався, і вона висловилася про всі скандали, які з'явилися навколо королівської родини у 2019 році.

Під час традиційної різдвяної промови королева заявила, що минулий рік пройшов не дуже гладко. Крім того, часом шлях "був відверто вибоїстим".

Цей вислів багато хто сприйняв, як реакцію королеви на всі неприємні ситуації, які виникали в королівській родині протягом усього року.

А таких ситуацій було насправді не мало. Чого тільки коштує порушення правил дорожнього руху принцом Філіпом, пристрасті навколо Меган Маркл і принца Гаррі, а також скандал, пов'язаний з принцом Ендрю, який стався через його дружбу з педофілом Джеффрі Епштейном, який також є ще й мільйонером.

Нагадаємо, що близька подруга принца Чарльза американська актриса Стефані Пауерс жорстко розкритикувала Меган Маркл за те, що герцогиня перетворює життя королівської родини у власне шоу.

Вона зазначила, що Меган робить все, щоб бути зіркою і всіляко намагається привернути до себе увагу, але це зовсім не та модель поведінки, якої їй потрібно дотримуватися.

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Новини України Єлизавета IIМеган Маркл
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