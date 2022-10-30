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Простые способы высушить обувь после дождя: не ставьте ее на батарею

Фото: Как быстро высушить обувь (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Осенью из-за частых дождей и сырой погоды обувь становится влажная и мокрая. И порой нужно, чтобы она снова стала сухой буквально за одну ночь и при этом не потеряла свою форму и цвет.

Какие лайфхаки помогут вам высушить мокрую обувь - читайте в материале ниже.

Если вы пришли с улицы и поняли, что ваша обувь безнадежно вымокла из-за дождя и луж, то займитесь сушением как можно быстрее. Не откладывайте этот процесс на потом, так как вода может глубже впитаться и приведет к деформации обуви и потери внешнего вида.

Как обувь сушить категорически нельзя

Не ставьте обувь сушиться на солнце, особенно это касается кроссовок, кед, замшевой обуви и обуви светлых оттенков и черной. Солнце не только высушит поверхность, но и удалит красивый цвет.

Не ставьте обувь сушиться на батарею - она рассохнется, клей придет в негодность, и вы просто испортите вещь.

Не сушите обувь в закрытым небольших помещениях - в местах для сушки должна быть хорошая циркуляция воздуха.

Полезные лайфхаки для сушения обуви

Быстро высушить обувь поможет рис - насыпьте его в миску, а внутрь поставьте мокрую обувь. Сверху накройте и оставьте на 6-8 часов.

Рис сейчас не особо дешев, поэтому этот вариант стоит оставить для белой обуви, а для других вариантов используйте более бюджетный вариант - кошачий наполнитель, который поглощает влагу. Способ точно такой же - насыпьте в таз, поставьте туда обувь и накройте. Утром обувь будет сухая.

Еще помогут просушить обувь старые газеты или бумажные полотенца (салфетки). Засуньте их внутрь обуви и оставьте на 2-4 часа. Потом вытаскивайте и засуньте новую порцию и меняйте бумагу до нужного результата.

Возьмите длинное полотенце. Часть засуньте внутрь обуви, а второй обмотайте сверху. Оставьте на 3-4 часа. По необходимости, смените полотенце на сухое.

Кстати, ранее мы писали о том, какие домашние средства могут заменить крем для обуви.

А еще рассказывали о том, какие способы помогут вам выглядеть дорого даже в простой одежде.

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