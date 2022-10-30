Простые способы высушить обувь после дождя: не ставьте ее на батарею

Если вы пришли с улицы и поняли, что ваша обувь безнадежно вымокла из-за дождя и луж, то займитесь сушением как можно быстрее. Не откладывайте этот процесс на потом, так как вода может глубже впитаться и приведет к деформации обуви и потери внешнего вида.

Как обувь сушить категорически нельзя

Не ставьте обувь сушиться на солнце, особенно это касается кроссовок, кед, замшевой обуви и обуви светлых оттенков и черной. Солнце не только высушит поверхность, но и удалит красивый цвет.

Не ставьте обувь сушиться на батарею - она рассохнется, клей придет в негодность, и вы просто испортите вещь.

Не сушите обувь в закрытым небольших помещениях - в местах для сушки должна быть хорошая циркуляция воздуха.

Полезные лайфхаки для сушения обуви

Быстро высушить обувь поможет рис - насыпьте его в миску, а внутрь поставьте мокрую обувь. Сверху накройте и оставьте на 6-8 часов.

Рис сейчас не особо дешев, поэтому этот вариант стоит оставить для белой обуви, а для других вариантов используйте более бюджетный вариант - кошачий наполнитель, который поглощает влагу. Способ точно такой же - насыпьте в таз, поставьте туда обувь и накройте. Утром обувь будет сухая.

Еще помогут просушить обувь старые газеты или бумажные полотенца (салфетки). Засуньте их внутрь обуви и оставьте на 2-4 часа. Потом вытаскивайте и засуньте новую порцию и меняйте бумагу до нужного результата.

Возьмите длинное полотенце. Часть засуньте внутрь обуви, а второй обмотайте сверху. Оставьте на 3-4 часа. По необходимости, смените полотенце на сухое.