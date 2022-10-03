Эти средства прекрасно заменят крем для обуви: они есть в каждом доме

Часто крем для обуви может закончиться в самый неожиданный момент. Однако есть 5 вариантов, которые выручат в командировке или другой дальней поездке, когда под рукой нет средства для чистки обуви.

Чем можно заменить крем для обуви - читайте ниже .

Осенью эта проблема становится особенно актуальной, ведь из-за дождей обувь нужно приводить в хороший вид каждый день.

Чем отполировать обувь

Растительное масло

Можно использовать любое растительное масло. Даже косметическое подойдет - буквально капля. Но лучшим вариантом будет касторовое масло.

Вазелин

Средство наносят на обувь вечером, а к утру хорошо начищают. Затем остается только убрать остатки вазелина.

Питательный крем

На обувь наносят несколько слоев, пока поверхность не перестанет впитывать крем. Для такого способа подойдет даже просроченное средство.

Сливочное масло

Такой кулинарный продукт смягчит поверхность кожаной обуви, придаст хороший блеск. Средство наносят вечером, а утром тщательно полируют.

Гигиеническая помада

Ее используют в том случае, когда под рукой совсем ничего нет, а обувь в плохом состоянии. Помаду наносят на обувь и полируют щеткой.

Как сделать крем для обуви

Для приготовления крема для обуви в домашних условиях понадобятся:

100 г сала;

50 г пчелиного воска;

50 г льняного масла.

Воск защищает обувь, отталкивает грязь и влагу, сало и масло увлажняют и питают кожу обуви.

Далее нужно:

Растопить на водяной бане сало;

Измельчить на терке пчелиный воск;

Положить воск в горячее растопленное сало;

Добавить льняное масло;

Перелить смесь в маленькую баночку и подождать, пока крем не остынет и загустеет.

Срок годности крема - около года.