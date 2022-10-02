Эти простые способы помогут вам выглядеть дорого даже в самой простой одежде

Выглядеть элегантно и презентабельно, а порой и дорого - хотят многие люди. Именно поэтому часто покупают вещи за сумасшедшие деньги лишь потому, что на них есть маркировка известного бренда. Не секрет, что и в обществе на одежду известных брендов обращают внимание.

Но как создать элегантный образ, который будет выглядеть дорого и презентабельно, из самых обычных и недорогих вещей? Какие советы вам в этом помогут - читайте в материале ниже.

Белое и черное

Выбирайте классическую одежду двух оттенков - белую и черную. Хотя белый цвет считается непрактичным, но обычная белая футболка может стать маст хев вашего гардероба. Она подходит практически по все - от джинсов до элегантного костюма. Белая футболка хорошо качества стоит недорого и можно выбирать разные варианты.

Черный цвет помогает подчеркнуть фигуру, и в любой ситуации будет уместным. Самое главное качество черного цвета - он почти всегда выглядит элегантно и дорого.

Фурнитура

Откажитесь раз и навсегда от любой яркой фурнитуры на одежде. Все эти цепочки, бантики, золотые пуговицы и даже массивные золотые змейки - враги элегантности и чаще всего выглядят дешево.

Отдавайте предпочтение матовой фурнитуре. Особенно на базовых вещах в гардеробе. Пуговицы из ткани будут выглядеть более богато, чем кричащая цепь.

Классические принты

Самый беспроигрышный вариант - однотонная одежда. Пусть в вашем шкафу хотя бы половина одежды будет однотонной. И выбирайте насыщенные и пастельные тона - они выглядят элегантно и дорого.

Вещи с принтами тоже могут выглядеть презентабельно, но нужно выбирать суровую классику - клетку, полоску, горох. А вот про различные цветочки, абстрактные картинки и бабочек стоит забыть, так как они выглядят дешево.

Костюм

Брючные костюмы, пиджаки, рубашки - это то, что из моды не выходит никогда. В вашем шкафу должен быть хотя бы один классический костюм. В идеале - три варианта, серый, коричневый и черный.

Фасон - самая простая классика, чтобы можно было комбинировать с футболкой, юбкой, рубашкой, блузкой, джинсами, кроссовками или туфлями на каблуке. Очень важно, чтобы костюм сидел по вашей фигуре и подходил по пропорциям.

Если вам нужно выбрать один костюм - берите серый или темно-серый. Он выглядит презентабельно и сочетается с любыми вещами.

Не экономьте на обуви

За хорошую обувь придется выложить приличную сумму, но оно того стоит. Красивый брючный костюм сразу теряется на фоне дешевых туфель.

Поэтому в вашем гардеробе должно быть несколько пар качественной обуви - туфли на среднем каблуке, обувь для осенне-зимнего сезона и что-то летнее.