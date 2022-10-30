Прості способи висушити взуття після дощу: не ставте його на батарею

Якщо ви прийшли з вулиці та зрозуміли, що ваше взуття безнадійно вимокло через дощ і калюжі, то займіться сушінням якнайшвидше. Не відкладайте цей процес на потім, тому що вода може глибше вбратися і призведе до деформації взуття та втрати зовнішнього вигляду.

Як взуття сушити категорично не можна

Не ставте взуття сушитися на сонці, особливо це стосується кросівок, кед, замшевого взуття та взуття світлих відтінків та чорного. Сонце не тільки висушить поверхню, а й видалить гарний колір.

Не ставте взуття сушитися на батарею - воно розсохнеться, клей прийде в непридатність, і ви просто зіпсуєте річ.

Не сушіть взуття у закритих невеликих приміщеннях – у місцях для сушіння має бути хороша циркуляція повітря.

Корисні лайфхаки для сушіння взуття

Швидко висушити взуття допоможе рис – насипте його в миску, а всередину поставте мокре взуття. Зверху накрийте та залиште на 6-8 годин.

Рис зараз не особливо дешевий, тому цей варіант варто залишити для білого взуття, а для інших варіантів використовуйте бюджетніший варіант - котячий наповнювач, який поглинає вологу. Спосіб такий самий - насипте в таз, поставте туди взуття і накрийте. Вранці взуття буде сухе.

Ще допоможуть просушити взуття старі газети чи паперові рушники (серветки). Засуньте їх у взуття і залиште на 2-4 години. Потім витягніть та засуньте нову порцію та змінюйте папір до потрібного результату.

Візьміть довгий рушник. Частину засуньте всередину взуття, а другий обмотайте зверху. Залишіть на 3-4 години. За потреби змініть рушник на сухий.