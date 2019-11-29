ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пронизливий холод: синоптики приголомшили прогнозом погоди

STYLERЖиття    29.11.2019 - 12:06
Пронизливий холод: синоптики приголомшили прогнозом погоди
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі добу різко погіршиться

Погода в Україні у суботу, 30 листопада, знову погіршиться і в більшості областей очікується сильний поривчастий вітер, ожеледиця, місцями можливий мокрий сніг. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Діденко розповіла, що останній день листопада принесе в Україну дощ, мокрий сніг, сильні тумани і холодний поривчастий вітер.

"Листопад в Україні закінчиться дощем у східних областях, мокрим снігом в західній частині (ожеледиця), всюдисущими туманами з мрякою плюс посилення вітру. Вітер переформується з сьогоднішнього південно-східного в завтрашній північно-західний, пориви будуть сильними. І це буде натяком на майбутнє похолодання", - написала синоптик.

Вона попередила, що температура повітря почне знижуватися, і сильний вітер буде тільки посилювати це відчуття.

"Пониження температури повітря торкнеться 30-го листопада західних областей, де сьогодні порівняно тепло, а в суботу максимальна температура повітря не перевищить +1 +4 градуси. На Півночі та в більшості центральних областей очікується пронизуюча холодом погода – так як +2 +5 градусів, ще й сильний вітер. На Сході і в Дніпрі очікується +3 +8 градусів, у південній частині +5 +10, у Криму до +12 градусів", - повідомила Діденко.

Пронизливий холод: синоптики приголомшили прогнозом погоди

Карта погоди

У Києві 30 листопада можливий невеликий дощ з мокрим снігом, температура повітря почне стрімко знижуватися.

"У Києві 30 листопада істотні опади – навряд чи, хіба що у другій половині дня або ввечері можливий невеликий дощ з мокрим снігом. Відповідно, будьте особливо обережні на дорогах і тротуарах. Вітер північно-західний, поривчастий. Температура повітря у Києві вночі і вдень буде приблизно однаковою, +1 +4 градуси. У суботу ввечері вона знизитися до 0 -1 морозу", - попередила синоптик і розповіла, що грудень почнеться з похолодання.

"Грудень в столиці почнеться з холодної погоди, в неділю похолодає до -2 -4 градусів, однак істотних опадів не очікується", - резюмувала Діденко.

Погодні гойдалки забезпечені: синоптик приголомшила українців свіжим прогнозом Укргідрометцентр дав прогноз на грудень
Новини України ГідрометцентрПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся