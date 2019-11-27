На Україну насувається сильне похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро знову кардинально зміниться

Погода в Україні в найближчі дні порадує жителів країни потеплінням, яке прийде разом з дощами, а подекуди і мокрим снігом. Але плюсова температура протримається недовго. Наталка Діденко і синоптики Українського гідрометцентру назвали дату повернення морозів в Україну.

Так, згідно з прогнозом Діденко, в четвер, 28 листопада, в країні очікуються невеликі опади на Сході, а також на Заході країни.

Температура порадує жителів південних і західних областей, де повітря прогріється до +6... +12 градусів, на решті території +3... +7 тепла. Вночі мороз буде лише на Півночі - від 0 до -3 за Цельсієм.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Вітер помірний - від 5 до 10 метрів в секунду.

У Києві в четвер, 28 листопада, істотних опадів не передбачається, вдень +2... +4, найближчої ночі близько нуля.

У п'ятницю, 29 листопада, дощі накриють вже всю Україну.

Що ж стосується нової хвилі похолодання з денними морозами, то воно повернеться в країну вже 1-2 грудня.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Дані Наталки Діденко підтверджують і карти Укргідрометцентру, згідно з яким вже до 30 листопада в країні ймовірний дощ з мокрим снігом.

А в неділю, 1 грудня, температура повітря буде коливатися на рівні від -1 до +3 градусів. Трохи тепліше - до +6 - у південних областях.

Погода в Україні з 28 листопада по 1 грудня (скрін: meteo.gov.ua)