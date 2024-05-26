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Промывать или замачивать? Как на самом деле нужно готовить рис для рассыпчатого плова

Воскресенье 26 мая 2024 16:30
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Промывать или замачивать? Как на самом деле нужно готовить рис для рассыпчатого плова Как готовить рис для плова (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Плов, вероятно, самое известное блюдо восточной кухни, с разными вариантами приготовления. Однако, несмотря на изменение вида или сорта, составляющие остаются неизменными - рис, мясо и специи. А вот относительно того, надо ли замачивать рис для плова, возникают споры.

О том, нужно ли замачивать или промывать рис для плова, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Нужно ли замачивать рис для плова

Считается, что идеальный плов - рассыпчатый, а вот крахмал, содержащийся в рисе, предотвращает это. Именно по этой причине рекомендуют промывать рис для плова несколько раз.

Замачивание риса, хотя и делается для приготовления плова, не обязательно - если пропустить этот этап, советуют просто долить больше воды в котел или кастрюлю с блюдом.

Какой рис выбирать для плова

Лучшим рисом для плова считают длиннозернистый, а вот сорта круглого советуют обходить.

Сделать плов рассыпчатым помогает готовый пропаренный рис, который благодаря обработке не будет склеиваться во время приготовления - хотя готовится он дольше, чем белый шлифованный рис.

Из популярных сортов для плова выделяют "Басмати" или "Жасмин", которые обладают мягким, приятным вкусом и содержат не так много клейкого вещества - в отличие от других сортов риса.

Дикий рис, хотя достаточно полезный, обычно используется для плова в смеси с пропаренным.

Как готовить плов

Чтобы приготовить узбекский плов, требуются следующие ингредиенты:

  • пропаренный рис длиннозернистый - 500 г;
  • баранина - 500 г;
  • морковь - 500 г;
  • лук - 2 шт;
  • чеснок - 1 головка;
  • сушеный барбарис - 1 ч. л;
  • перец чили - 1 шт;
  • зира - 1 ч. л;
  • кориандр - 0,5 ч. л;
  • масло рафинированное - 100-150 мл;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Для начала промойте рис столько раз, чтобы вода была прозрачной. Затем замочите его на 1 час в воде.

Мясо промойте и нарежьте кубиками размером 3-4 см. Очистите лук и морковь, лук нарежьте полукольцами, а морковь - соломкой 1 см шириной. Очистите чеснок так, чтобы зубчики остались соединенными друг с другом.

Для приготовления плова следует выбирать посуду с толстыми стенками, чтобы температура распределялась равномерно, а плов не подгорел. Хотя плов традиционно готовят на костре, подойдет и газовая или электрическая плита, однако с последней может быть несколько сложнее.

Промывать или замачивать? Как на самом деле нужно готовить рис для рассыпчатого плова

Как готовить плов (иллюстрация: Freepik)

Хорошо разогрейте масло в посуде для плова. Всыпьте лук и обжарьте до прозрачности. После этого добавьте морковь и жарьте до полуготовности. Добавьте баранину и жарьте все 10-15 минут.

Влейте в овощи и мясо кипяток так, чтобы жидкость была выше ингредиентов на 1 см. Накройте крышкой посуду и тушите в течение 40-60 минут на небольшом огне. Добавьте соль, специи, помытый целый перец и протушите еще минут 10.

Еще один раз промойте рис, подождите, пока с него стечет вода. Положите в центр посуды с мясом чеснок, а сверху равномерно выложите рис, не перемешивая составляющие.

Осторожно залейте плов холодной водой так, чтобы она была выше риса на 1 см. Если этап замачивания риса пропускался, воды должно быть больше на 2 см. Готовьте плов еще 25-30 минут на минимальном огне.

Раньше мы писали о том, как варить фасоль без замачивания.

Также читайте, как готовить шашлык из курицы.

Использованные источники для подготовки материала: М'ясторія, сайт vkusnoo.com.ua.

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