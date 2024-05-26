Промивати чи замочувати? Як насправді треба готувати рис для розсипчастого плову
Плов, певно, найвідоміша страва східної кухні, з різними варіантами приготування. Проте, попри зміну виду чи сорту, складники залишаються незмінними - рис, м'ясо та спеції. А от щодо того, чи треба замочувати рис для плову, виникають суперечки.
Про те, чи треба замочувати або промивати рис для плову, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Чи треба замочувати рис для плову
Вважається, що ідеальний плов - розсипчастий, а от крохмаль, який міститься в рисі, запобігає цьому. Саме з цієї причини рекомендують промивати рис для плову декілька разів.
Замочування рису, хоча і робиться для приготування плову, не є обов'язковим - якщо пропустити цей етап, радять просто долити більше води в казан чи каструлю зі стравою.
Який рис обирати для плову
Найкращим рисом для плову вважають довгозернистий, а от сорти круглого радять оминати.
Зробити плов розсипчастим допомагає готовий пропарений рис, який, завдяки обробці, не буде склеюватися під час приготування - хоча готується він довше, ніж білий шліфований рис.
З популярних сортів для плову виділяють "Басматі" або "Жасмин", які мають м'який, приємний смак та містять не так багато клейкої речовини - на відміну від інших сортів рису.
Дикий рис, хоча достатньо корисний, зазвичай використовується для плову в суміші з пропареним.
Як готувати плов
Щоб приготувати узбецький плов, потрібні такі інгредієнти:
- пропарений рис довгозернистий - 500 г;
- баранина - 500 г;
- морква - 500 г;
- цибуля - 2 шт;
- часник - 1 голівка;
- сушений барбарис - 1 ч. л;
- перець чилі - 1 шт;
- зіра - 1 ч. л;
- коріандр - 0,5 ч. л;
- олія рафінована - 100-150 мл;
- сіль - до смаку;
- перець - до смаку.
Для початку промийте рис стільки, допоки не буде прозорою вода. Після цього замочіть його на 1 годину у воді.
М'ясо промийте і наріжте кубиками завбільшки 3-4 см. Очистьте цибулю та моркву, цибулю наріжте півкільцями, а моркву - соломкою 1 см завтовшки. Очистьте часник так, щоб зубчики залишилися з'єднаними один з одним.
Для приготування плову слід обирати посуд з товстими стінками, щоб температура розподілялась рівномірно, а плов не підгорів. Хоча плов традиційно готують на багатті, підійде й газова чи електрична плита, однак з останньою може бути дещо складніше.
Як готувати плов (ілюстрація: Freepik)
Гарно розігрійте олію в посуді для плову. Всипте цибулю та обсмажте до прозорості. Після цього додайте моркву і смажте до напівготовності. Додайте баранину і смажте все 10-15 хвилин.
Влийте до овочів та м'яса окріп так, щоб рідина була вище інгредієнтів на 1 см. Накрийте кришкою посуд і тушкуйте протягом 40-60 хвилин на невеликому вогні. Додайте сіль, спеції, помитий цілий перець і тушкуйте ще хвилин 10.
Ще один раз промийте рис, зачекайте, доки з нього стече вода. Покладіть в центр посуду з м'ясом часник, а зверху рівномірно викладіть рис, не перемішуючи складники.
Обережно залийте плов холодною водою так, щоб вона була вище рису на 1 см. Якщо етап замочування рису пропускався, то води має бути більше на 2 см. Готуйте плов ще 25-30 хвилин на мінімальному вогні.
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Використані джерела для підготовки матеріалу: М'ясторія, сайт vkusnoo.com.ua.