Как приготовить шашлык из курицы: 7 лучших маринадов
Весна - начало теплого периода, когда непременно начинается приготовление шашлыков. Курятину для шашлыка выбирают достаточно часто, ведь это довольно нежное мясо, которое готовится быстрее свинины или говядины. А придать неповторимый вкус можно с помощью разнообразных маринадов.
О лучших маринадах для курицы читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Мясной рай, Allrecipes.
Классический маринад с луком
Этот маринад универсален и подойдет для любого мяса. Его главное преимущество в том, что нужен минимум ингредиентов.
Для этого маринада на 1 кг курицы нужны следующие продукты:
- Лук - 3 шт.
- Масло растительное - 4-5 ст. л.
- Лавровый лист - 4 шт.
- Перец-горошек - 7 шт.
Очистите лук и нарежьте колечками. Поместите вместе с промытым и нарезанным мясом в миску, добавьте растительное масло, лавровый лист и перец. Перемешайте, накройте миску плёнкой и поставьте курицу в маринаде в холодильник минимум на час.
Маринад с медом и соевым соусом
Это отличный вариант, если вы хотите приготовить не слишком острую курицу. К тому же вкус шашлыка становится более интересным благодаря болгарскому перцу, который также используют для маринада.
Чтобы приготовить такой маринад для 8 куриных грудок, нужны эти ингредиенты:
- Мед - 1/3 стакана
- Соевый соус - 1/3 стакана
- Масло растительное - 1/4 стакана
- Черный перец - 1/4 ч. л.
- Лук - 5 шт.
- Болгарский перец - 2 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
В большой миске тщательно перемешайте растопленный мед, соевый соус, растительное масло и черный перец. Перелейте четверть маринада в маленькую баночку, закройте и отложите для использования во время приготовления.
Филе промойте и нарежьте на небольшие кусочки. Очистите лук и помойте болгарский перец, нарежьте их на кусочки того же размера, что и филе. Чеснок очистите и раздавите.
Филе, лук, болгарский перец и чеснок добавьте в миску с маринадом, накройте и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.
Маринад с медом и соевым соусом подходит к курице с болгарским перцем (иллюстрация: Freepik)
Маринад с пивом
Такой маринад, как классический, можно использовать не только для курятины. Алкоголь смягчает волокна мяса, а под воздействием температуры улетучивается, оставляя вкус.
Для приготовления маринада на 1 кг курицы вам необходимы эти компоненты:
- Пиво светлое - 300 мл
- Чеснок - 2 зубчика
- Лук - 4 шт.
- Кориандр - 1 ч. л.
- Черный перец - по вкусу
- Красный перец - по вкусу
Промойте и нарежьте на куски курицу, очистьте и нарежьте кружочками лук, перемешайте все в миске вместе со специями и залейте пивом. Накройте миску плёнкой и поставьте мариноваться в холодильник на 6 часов.
Маринад с имбирем и соевым соусом
Этот маринад придаст курильщикам необычный вкус, ведь такой рецепт присущ азиатской кухне. Однако, если вы не хотите, чтобы курица была слишком соленой, выбирайте соевый соус с низким содержанием хлорида натрия.
Для того чтобы приготовить этот маринад 500 г курицы, вам нужно эти продукты:
- Соевый соус - 4 ст. л.
- Имбирь свежий - 2х3 см
- Красный перец - по вкусу
Промытое и нарезанное мясо переложите в миску и добавьте красный перец. Имбирь очистите и измельчите или нарежьте на терке.
Влейте в курицу соевый соус, перемешайте компоненты, накройте миску плёнкой и поставьте мариноваться в холодильник на 3-4 часа.
Маринад по-корейски
Этот маринад схож с предыдущим, но имеет более насыщенный вкус из-за дополнительных составляющих.
Для маринада по-корейски на 1-2 кг курятины, необходимы эти компоненты
- Сахар - 1 стакан
- Соевый соус - 1 стакан
- Вода - 1 стакан
- Молотый имбирь - 1 ч. л.
- Лимонный сок - 1 ст. л.
- Перец чили - 4 ч. л.
Перемешайте сахар, соевый соус, воду и молотый имбирь в средней кастрюле на сильном огне. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и варите маринад 5 минут.
Снимите маринад с огня и дайте остыть до комнатной температуры. Добавьте лимонный сок и чили.
Полейте подготовленную курятину маринадом, накройте крышкой и поставьте мариноваться в холодильник минимум на 4 часа.
Маринад с греческим йогуртом
Греческий йогурт - не только полезный завтрак, он также отлично подходит для легкого неострого маринада.
Чтобы приготовить такой маринад для 2 кг мяса, нужны эти ингредиенты:
- Греческий йогурт - 1/2 стакана
- Лимонный сок - из половины лимона
- Чеснок - 4 зубчика
- Лимонная цедра - 1 ст. л.
- Масло растительное - 1 ст. л.
- Паприка - 1 ст. л.
- Прованские травы - 1 ч. л.
- Перец - 1 ч. л.
В миске перемешайте йогурт, чеснок, лимонный сок и цедру, растительное масло, паприку, прованские травы и черный перец. Добавьте подготовленные кусочки курицы, тщательно перемешайте и накройте крышкой или плёнкой.
Маринуйте в холодильнике не менее 3 часов.
Маринад с горчицей и лимонным соком
Горчицы в этом маринаде немного, однако она придает курицу острый вкус.
Для приготовления маринада с лимонным соком и горчицей на 500 г курицы нужны такие продукты:
- Лимонный сок - 1/2 стакана
- Масло растительное - 1/4 стакана
- Чеснок - 2 зубчика
- Горчица - 1 ст. л.
- Орегано - 2 ч. л.
Очистите и раздавите чеснок. В миске тщательно перемешайте лимонный сок, растительное масло, чеснок, горчицу и орегано. Залейте маринадом подготовленную курятину, накройте крышкой или плёнкой и оставьте мариноваться в холодильнике примерно на 1 час.
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