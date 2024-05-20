Как быстро сварить фасоль без замачивания: лайфхаки опытных хозяек
Фасоль, которую часто добавляют в борщ, иногда употребляют в пищу отдельно. Впрочем, многие не любят фасоль - однако, не из-за вкуса, а из-за длительности замачивания. Например, некоторые замачивают фасоль на ночь, хотя можно ускорить процесс приготовления.
О том, как быстро сварить фасоль без замачивания на ночь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Healthline, сайт "Книга Порад", сайт "Сім'я і дім".
Почему фасоль полезна
Фасоль, как и другие бобовые - отличный источник белка и клетчатки, которые снабжают организм энергией и влияют на процесс обмена веществ.
Например, одна чашка (177 граммов) вареной фасоли содержит:
- калории - 225;
- белок - 15,3 г;
- жир - 0,885 г;
- углеводы - 40,4 г;
- клетчатка - 13,1 г;
- тиамин (витамин B1) - 24% от суточной нормы;
- фолат (витамин B9) - 58% от суточной нормы;
- медь - 48% от суточной нормы;
- марганец - 37% от суточной нормы;
- железо - 29% от суточной нормы.
А в черной фасоли содержится больше калорий, жира, клетчатки и фолатов, но меньше магния и железа.
Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фасоль, могут помочь замедлить всасывание сахара в кровь, снизить уровень сахара в крови и уменьшить факторы риска сердечных заболеваний.
Как приготовить фасоль быстро
Существует несколько способов, ускоряющих приготовление фасоли - для которых не нужно предварительно замачивать бобовые.
Добавить соду
Этот способ очень прост: высыпьте фасоль в кастрюлю, залейте водой и добавьте немного соды - на кончике ножа. Некоторые советуют добавлять соду не сразу, а в кипящую воду.
Сода должна ускорить приготовление фасоли до 1 часа. Однако в конце варки рекомендуют влить незначительное количество лимонного сока для нейтрализации действия соды.
Доливать холодную воду
Способ, в котором к кипящей воде с незамоченной предварительно фасолью добавляют холодную воду, может ускорить приготовление до минут 40.
Воду с фасолью доводят до кипения, заливают стакан холодной воды, ждут закипания воды и снова добавляют холодную воду - и повторяют этот шаг 4-5 раз.
Добавить водоросли или морскую капусту
Несколько высушенных листьев морских водорослей, в том числе морской капусты, могут сократить приготовление фасоли до 40 минут. Водоросли добавляются в начале отваривания.
Однако следует отметить, что это может изменять вкусовые качества бобовых.
Советы по приготовлению фасоли
На продолжительность варки фасоли влияет не только методика приготовления, но и некоторые аспекты, в частности:
- сорт фасоли: замечают, что цветная фасоль варится быстрее;
- подсаливание воды: не стоит солить неготовую фасоль, ведь, по наблюдениям, это приводит к затвердеванию фасоли и усложнению отваривания.
Также советуют варить фасоль без крышки - так она не потемнеет.
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