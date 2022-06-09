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Що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там "рамок, як в аеропорту" (фото)

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Київ, Четвер 09 червня 2022 13:48
Що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там "рамок, як в аеропорту" (фото) Рамки-металошукачі на Центральному вокзалі Києва (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

На Центральному залізничному вокзалі Києва посилили заходи безпеки, встановивши рамки-металошукачі у вестибюлі. Тепер, щоб потрапити на поїзд, пасажирам доводиться пройти процедуру, що нагадує перевірочний огляд в аеропортах.

Чи є "пробки" на вокзалі через нововведення і чи ефективні ці рамки - дивіться в матеріалі Styler нижче.

Як виглядає огляд пасажирів на вокзалі Києва

Комплексна система огляду для підвищення безпеки пасажирів включає в себе два стаціонарних металошукача, чотири рентгено-телевізійних інтроскопа, ручних металодетекторів і мобільну рентгено-телевізійну установку.

Укрзалізниця відразу після установки "пунктів пропуску" попередила українців, щоб всі приходили на вокзал не "впритик" до відправлення поїзда.

Адже проходження рамок металодетекторів і огляд речей займає деякий час. А якщо пасажирів багато - то процедура може затягнутися.

І хоча деякі юзери в коментарях на сторінках УЗ в соцмережах обурювалися нововведенням (посилаючись якраз на перспективу стояння в черзі мало не годинами), але, як показала практика, все зовсім не так.

Підтвердження тому - ці фото, зроблені 9 червня фотокореспондентом РБК-Україна на київському вокзалі.

Що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там &quot;рамок, як в аеропорту&quot; (фото)Що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там &quot;рамок, як в аеропорту&quot; (фото)Що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там &quot;рамок, як в аеропорту&quot; (фото)Що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там &quot;рамок, як в аеропорту&quot; (фото)Що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там &quot;рамок, як в аеропорту&quot; (фото)Що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там &quot;рамок, як в аеропорту&quot; (фото)Що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там &quot;рамок, як в аеропорту&quot; (фото)Що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там &quot;рамок, як в аеропорту&quot; (фото)Що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там &quot;рамок, як в аеропорту&quot; (фото)Що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там &quot;рамок, як в аеропорту&quot; (фото)Що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там &quot;рамок, як в аеропорту&quot; (фото)

Перевірка на Київському залізничному вокзалі Києва (фото: РБК-Україна)

Відзначимо, що завдяки системі огляду за день працівники УЗ і правоохоронці виявили шість випадків, коли потенційні пасажири намагалися пронести з собою зброю.

Раніше ми писали, що син американського мультимільярдера Воррена Баффета приїхав до Києва на звичайному поїзді і фотографувався з провідниками.

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