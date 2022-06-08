На вокзалі Києва з'явилося дуже важливе нововведення: про що йде мова (фото)
У Києві на Центральному залізничному вокзалі запровадили нововведення для посилення заходів безпеки. Тепер при вході з'явилися металошукачі й не тільки, а сам перевірочний огляд став нагадувати процедури в аеропорту.
Про нововведення на столичному вокзалі розповіли в Укрзалізниці.
Що включає в себе система перевірки
Комплексна система огляду була встановлена для підвищення безпеки пасажирів, пояснили в компанії.
Вона включає в себе:
- 2 стаціонарних металошукачі ("рамка"),
- 4 рентгено-телевізійні інтроскопи,
- ручні металодетектори,
- мобільну рентгено-телевізійна установку.
Враховуйте час на перевірку
Як звернула увагу заступник начальника в КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон, появу таких посилених заходів безпеки на залізничному вокзалі важливо враховувати всім пасажирам, адже потрібно тепер приїжджати зі значним запасом часу.
"Вскочити в останню хвилину уже не вийде. Зважте, будь ласка, щоб не спізнитись", - рекомендує вона.
Як виглядають такі рамки на вокзалі Києва
На центральному залізничному вокзалі Києва посилили заходи безпеки (фото: facebook.com/natalka.makogon)
Раніше ми писали, що українці, які втекли із зон бойових дій, можуть прямо в поїзді оформити заяву на проживання, а на вокзалі - отримати гроші.
Нагадаємо також, що у столиці посилили контроль за дотриманням комендантської години.