На вокзалі Києва з'явилося дуже важливе нововведення: про що йде мова (фото)

У Києві на Центральному залізничному вокзалі запровадили нововведення для посилення заходів безпеки. Тепер при вході з'явилися металошукачі й не тільки, а сам перевірочний огляд став нагадувати процедури в аеропорту.

Про нововведення на столичному вокзалі розповіли в Укрзалізниці .

Що включає в себе система перевірки

Комплексна система огляду була встановлена для підвищення безпеки пасажирів, пояснили в компанії.

Вона включає в себе:

2 стаціонарних металошукачі ("рамка"),

4 рентгено-телевізійні інтроскопи,

ручні металодетектори,

мобільну рентгено-телевізійна установку.

Враховуйте час на перевірку

Як звернула увагу заступник начальника в КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон, появу таких посилених заходів безпеки на залізничному вокзалі важливо враховувати всім пасажирам, адже потрібно тепер приїжджати зі значним запасом часу.

"Вскочити в останню хвилину уже не вийде. Зважте, будь ласка, щоб не спізнитись", - рекомендує вона.

Як виглядають такі рамки на вокзалі Києва

На центральному залізничному вокзалі Києва посилили заходи безпеки (фото: facebook.com/natalka.makogon)