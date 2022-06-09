Син Воррена Баффета приїхав у Київ на звичайному поїзді: 113 млрд не привід для понтів (фото)

Говард Баффет - син філантропа і мультимільярдера Воррена Баффета, який входить до топ-5 найбагатших людей планети, - приїхав в Україну.

У Києві його зустріли на залізничному вокзалі. Адже до столиці нашої країни нащадок інвестора, статки якого на червень 2022 року становлять 113 мільярдів доларів, приїхав на поїзді Укрзалізниці.

"Нічого незвичного для України, просто Говард Баффет, син американського мільярдера, одного з найбагатших людей світу, під час візиту до Києва залізницею", - йдеться на Facebook-сторінці УЗ, де й опубліковане фото 67-річного багатія у компанії провідників.

Говард Баффет в Україні (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Навіщо Баффет приїхав в Україну?

Баффет-молодший прибув до нашої країни на запрошення Володимира Зеленського.

Адже раніше президент України запросив представників американського бізнесу приєднатися до проєктів відновлення зрошуваних систем в Одеській області, підтримки наших людей, розмінування та реформування шкільного харчування.

Так як старший син легендарного філантропа й сам займається благодійністю у сфері сільського господарства багато років й здійснив чимало проєктів у світі, то він не зміг відмовитися.

Таким чином Говард Ворренович став одним з перших бізнесменів зі США, який зголосився допомогти українцям.

Хто такий Говард Баффет

Говард Грем Баффет є знаним бізнесменом, філантропом, екс-політиком, а ще фотографом, фермером і екоактивістом.

У штаті Іллінойс, де проживає Говард з родиною, він володіє величезною фермою площею у 1500 акрів.

Також у нього є дослідницькі ферми в Арізоні та Південній Африці. Він є прихильником природоохоронного землеробства без обробки.

Свого часу він був директором Coca-Cola Company, Lindsay Corporation, Archer Daniels Midland Company, The GSI Group та інших знаних компаній і корпорацій.

Говард Баффет (фото: wikipedia.org)

Про його статки, одначе, західні ЗМІ не надто розповсюджуються. А от про його батька, якого називають "оракулом" або "мудрецем" Омахи, знають всі.

91-річний Воррен Баффет і сьогодні щомісячно примножує свої статки.

При цьому бізнесмен пообіцяв свого часу віддати 99% своїх грошей на благодійні справи.

Цікаво, що Баффет-старший веде доволі скромний образ життя. Ось, наприклад, його будинок в Омасі:

Будинок Воррена Баффета (фото: wikipedia.org)

Тому не дивно, що його діти пішли слідами батька і не "випендрюються" своїм багатством.