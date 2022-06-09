Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там "рамок, как в аэропорту" (фото)
На Центральном железнодорожном вокзале Киева усилили меры безопасности, установив рамки-металлоискатели в вестибюле. Теперь, чтобы попасть на поезд, пассажирам приходится пройти процедуру, напоминающую проверочный осмотр в аэропортах.
Есть ли "пробки" на вокзале из-за нововведения и эффективны ли эти рамки - смотрите в материале Styler ниже.
Как выглядит осмотр пассажиров на вокзале Киева
Комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров включает в себя два стационарных металлоискателя, четыре рентгено-телевизионных интроскопа, ручных металлодетекторов и мобильную рентгено-телевизионную установку.
Укрзализныця сразу после установки "пунктов пропуска" предупредила украинцев, чтобы все приходили на вокзал не "впритык" к отправлению поезда.
Ведь прохождение рамок металлодетекторов и осмотр вещей занимает некоторое время. А если пассажиров много - то процедура может затянуться.
И хотя некоторые юзеры в комментариях на страницах УЗ в соцсетях возмущались нововведением (ссылаясь как раз на перспективу стояния в очереди чуть ли не часами), но, как показала практика, все совсем не так.
Подтверждение тому - эти фото, сделанные 9 июня фотокорреспондентом РБК-Украина на киевском вокзале.
Проверка на киевском железнодорожном вокзале Киева (фото: РБК-Украина)
Отметим, что благодаря система осмотра за день работники УЗ и правоохранители выявили шесть случаев, когда потенциальные пассажиры пытались пронести с собой оружие.
Ранее мы писали, что сын американского мультимиллиардера Уоррена Баффетта приехал в Киев на обычном поезде и фотографировался с проводниками.