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Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там "рамок, как в аэропорту" (фото)

Новина українською →
Киев, Четверг 09 июня 2022 13:48
Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там "рамок, как в аэропорту" (фото) Рамки-металлоискатели на Центральном вокзале Киева (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

На Центральном железнодорожном вокзале Киева усилили меры безопасности, установив рамки-металлоискатели в вестибюле. Теперь, чтобы попасть на поезд, пассажирам приходится пройти процедуру, напоминающую проверочный осмотр в аэропортах.

Есть ли "пробки" на вокзале из-за нововведения и эффективны ли эти рамки - смотрите в материале Styler ниже.

Как выглядит осмотр пассажиров на вокзале Киева

Комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров включает в себя два стационарных металлоискателя, четыре рентгено-телевизионных интроскопа, ручных металлодетекторов и мобильную рентгено-телевизионную установку.

Укрзализныця сразу после установки "пунктов пропуска" предупредила украинцев, чтобы все приходили на вокзал не "впритык" к отправлению поезда.

Ведь прохождение рамок металлодетекторов и осмотр вещей занимает некоторое время. А если пассажиров много - то процедура может затянуться.

И хотя некоторые юзеры в комментариях на страницах УЗ в соцсетях возмущались нововведением (ссылаясь как раз на перспективу стояния в очереди чуть ли не часами), но, как показала практика, все совсем не так.

Подтверждение тому - эти фото, сделанные 9 июня фотокорреспондентом РБК-Украина на киевском вокзале.

Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там &quot;рамок, как в аэропорту&quot; (фото)Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там &quot;рамок, как в аэропорту&quot; (фото)Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там &quot;рамок, как в аэропорту&quot; (фото)Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там &quot;рамок, как в аэропорту&quot; (фото)Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там &quot;рамок, как в аэропорту&quot; (фото)Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там &quot;рамок, как в аэропорту&quot; (фото)Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там &quot;рамок, как в аэропорту&quot; (фото)Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там &quot;рамок, как в аэропорту&quot; (фото)Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там &quot;рамок, как в аэропорту&quot; (фото)Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там &quot;рамок, как в аэропорту&quot; (фото)Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там &quot;рамок, как в аэропорту&quot; (фото)

Проверка на киевском железнодорожном вокзале Киева (фото: РБК-Украина)

Отметим, что благодаря система осмотра за день работники УЗ и правоохранители выявили шесть случаев, когда потенциальные пассажиры пытались пронести с собой оружие.

Ранее мы писали, что сын американского мультимиллиардера Уоррена Баффетта приехал в Киев на обычном поезде и фотографировался с проводниками.

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