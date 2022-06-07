Ці продукти заборонено зберігати в холодильнику: можуть швидко зіпсуватися

Під час здорового харчування важливо їсти більше овочів та фруктів. Тому мало хто знає, що зберігати у холодильну потрібно не усі продукти.

Які продукти не можна зберігати в холодильнику

Зокрема, холодні температури можуть зашкодити деяким свіжим фруктам та овочам.

Помідори

Томати люблять тепло і ненавидять холод навіть після того, як їх зірвали з гілки. Зберігання при низькій температурі робить помідори борошнистими. Тому їх краще тримати десь на полиці не під прямим сонячним промінням.

Свіжа зелень

Базилік, петрушка та кінза теж не можна зберігати у холодильнику. Через тривале зберігання в холодному середовищі вони можуть швидко зіпсуватися. Свіжі трави вимагають майже такого ж зберігання, як зрізані квіти.

Зокрема, пучок базиліка можна помістити у склянку з водою, змінюючи її щодня. Зелень також тримають далеко від прямих сонячних променів. Можна нещільно накрити її поліетиленовим пакетом з виконаними отворами.

Картопля

Такий продукт любить прохолоду, але не холод. У квартирі найкраще зберігати свіжу картоплю в паперовому пакеті в прохолодному місці (наприклад, у коморі). Зберігання картоплі в холодильнику змінює його крохмалисту структуру, негативно діє на смак та текстуру при приготуванні.

Цибуля

У холодильнику для цибулі повітря надто вологе. Такий продукт віддає перевагу сухому повітрю. В ідеалі зберігати цибулю потрібно в прохолодному, сухому, темному місці, що добре провітрюється.