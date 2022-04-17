Як швидко прибрати неприємний запах з холодильника підручними засобами

Холодильник часто стає розсадником неприємного запаху, особливо під час паузи в користуванні ним, або через пролиті рідини, які потрапляють до важкодоступних місць. І це не тільки питання відрази, але й здоров'я - адже поганий запах часто означає розмноження бактерій чи грибків.

Як позбутися амбре з холодильнику - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Очистка середини холодильника має свою специфіку, адже знаходження поруч продуктів означає, що не варто користуватися "хімією". А от підручні нешкідливі засоби можуть стати в нагоді.

Оцет

Гарно справляється з очищенням і усуненням сторонніх запахів звичайний 9% оцет. Розведіть його водою 1 до 1.

В отриманий розчин вмочуйте чисту тканину або губку і протирайте всі поверхні. Потім можна пройтися по тих же місцях ще раз, тільки тепер уже чистою водою.

Завершіть очистку протиранням чистою тканиною, а потім залиште його відчиненим десь на три години до повного висихання.

Харчова сода

У літрі води розчиніть 2 ст. ложки соди. Вийміть всі полки і решітки, протріть їх і все всередині холодильника м'якою ганчіркою, змоченою в розчині. Висушіть сухою ганчіркою чи паперовим рушником.

Сода не тільки очистить, а й добре продезінфікує поверхні.

Нашатирний спирт

Розбавте 1 чайну ложку нашатирю 1 літром чистої води. Змочіть в розчині тканинну серветку і пройдіться по внутрішніх стінках холодильника, ущільнювачу і отвору для зливу, зніміть полички, лоточки і теж протріть.

Залиште камеру провітрюватися на кілька годин.

Лимонний сік

Кислота ефективно розщеплює жир, видаляє забруднення і неприємні запахи. Отриманий сік лимону розбавляють літром води і використовують в якості миючого засобу для протирання.

Можна також накапати сік на губку і протерти нутрощі холодильника - так можна позбутися від запаху м'яса, риби або ліків. Можна розрізати лимон на кілька частин і залишити всередині - міняти раз в два дні.

Перекис водню

Він дуже потужно бореться з неприємними запахами. У літрі чистої води розведіть чайну ложку перекису водню. Тут ж можна додати чайну ложку оцту. Ретельно обробіть всі стінки, знімні деталі, провітріть холодильник.

Активоване вугілля

Цей засіб є чудовим поглиначем запахів. Візьміть 20-50 таблеток, подрібніть їх, висипте в тарілку і залиште в холодильнику. Активоване вугілля вбере запахи, можна використовувати повторно, якщо попередньо розжарити порошок в духовці.

Двічі на рік - профілактична "генеральна" очистка

Приблизно двічі на рік під час генерального прибирання холодильник можна дезінфікувати білизною.

Її розводять водою в пропорції 1 до 10, в отриманий розчин макати м’яку ганчірочку або губку і протирають всі доступні ділянки.

Особливу увагу приділяють поличках, кутах, ділянкам, де могло щось затекти, завестися пліснява. Такі місця варто змочити розчином і залишити так на 10-15 хвилин.

Знімні елементи варто помити окремо.

Також за допомогою пилососа або вузької довгої щітки очищають від пилу конденсатор, розташований на задній стінці.

Зливний отвір, який часто служить причиною неприємного запаху, прочищають за допомогою медичної груші або шприца, заливаючи воду прямо в канал.

Старою зубною щіткою варто помити гумовий ущільнювач на дверцятках. Що важливо, його не можна мити оцтом і кислотами.

Коли забруднення будуть видалені, всі поверхні витирають насухо і залишають холодильник відкритим до повного висихання.