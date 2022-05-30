ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як зберігати м'ясо без холодильника влітку: корисні способи

Новость на русском →
Понеділок 30 травня 2022 21:31
Як зберігати м'ясо без холодильника влітку: корисні способи Як зберігати м'ясо без холодильника (flickr.com)
Автор: Тетяна Самарук

М’ясо - дуже популярний продукт харчування, страви з якого займають значну частину раціону більшості людей. Щоб смачно і з користю вживати продукт, дуже важливо правильно зберегти його свіжість.

Як зберігати м`ясо у холодильнику та без нього, повідомляє Times of India.

Так, перед зберіганням м`ясо потрібно помити та очистити. Для того, щоб правильно це зробити, потрібно дотримуватись наступних кроків:

  • Спочатку ретельно помити м`ясо під проточною водою;
  • Далі замочити м`ясо у теплій воді з додаванням солі та куркуми. Це допомагає видалити бактерії та мікроби;
  • Після цього через 8-10 хвилин потрібно знову промити м`ясо;
  • Також потрібно добре просушити м`ясо паперовими рушниками.

Для того, щоб правильно зберігати м`ясо в холодильнику, потрібно помістити його у контейнер, що закривається. М`ясо так можна зберігати упродовж 7-8 днів.

Щодо зберігання у морозильній камері, то принципових відмінностей немає. Важливо, щоб контейнер для зберігання повинен щільно прилягати, щоб не було місця для повітря.

Як зберігати м'ясо без холодильника

Бувають ситуації, коли необхідно зберегти свіже м’ясо без холодильника та іншої побутової техніки. Зберегти свіжість продукту упродовж 2-3 днів можна і без холодильника, і зробити це можна кількома способами:

  • Сольовий розчин. Змішайте велику кількість солі з водою, змочіть у ньому бавовняний рушник. Шматок м’яса оберніть папером, а потім - цим рушником. Такий розчин запобіжить розмноженню бактерій і мікробів та збереже свіжість продукту;
  • Кропива. Свіже м’ясо оберніть листям кропиви, і покладіть в емальований або скляний посуд. Потім оберніть місткість вологою тканиною;
  • Лимонний сік або оцет. Натріть шматок м’яса будь-яким з цих продуктів, потім покладіть його в скляний посуд та не накривайте.

Раніше ми повідомляли, чи подорожчає м'ясо в Україні найближчим часом.

Також ми писали, що лікарі з'ясували, яке жирне м'ясо насправді корисне для здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
мясо
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність