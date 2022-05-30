Як зберігати м'ясо без холодильника влітку: корисні способи
М’ясо - дуже популярний продукт харчування, страви з якого займають значну частину раціону більшості людей. Щоб смачно і з користю вживати продукт, дуже важливо правильно зберегти його свіжість.
Як зберігати м`ясо у холодильнику та без нього, повідомляє Times of India.
Так, перед зберіганням м`ясо потрібно помити та очистити. Для того, щоб правильно це зробити, потрібно дотримуватись наступних кроків:
- Спочатку ретельно помити м`ясо під проточною водою;
- Далі замочити м`ясо у теплій воді з додаванням солі та куркуми. Це допомагає видалити бактерії та мікроби;
- Після цього через 8-10 хвилин потрібно знову промити м`ясо;
- Також потрібно добре просушити м`ясо паперовими рушниками.
Для того, щоб правильно зберігати м`ясо в холодильнику, потрібно помістити його у контейнер, що закривається. М`ясо так можна зберігати упродовж 7-8 днів.
Щодо зберігання у морозильній камері, то принципових відмінностей немає. Важливо, щоб контейнер для зберігання повинен щільно прилягати, щоб не було місця для повітря.
Як зберігати м'ясо без холодильника
Бувають ситуації, коли необхідно зберегти свіже м’ясо без холодильника та іншої побутової техніки. Зберегти свіжість продукту упродовж 2-3 днів можна і без холодильника, і зробити це можна кількома способами:
- Сольовий розчин. Змішайте велику кількість солі з водою, змочіть у ньому бавовняний рушник. Шматок м’яса оберніть папером, а потім - цим рушником. Такий розчин запобіжить розмноженню бактерій і мікробів та збереже свіжість продукту;
- Кропива. Свіже м’ясо оберніть листям кропиви, і покладіть в емальований або скляний посуд. Потім оберніть місткість вологою тканиною;
- Лимонний сік або оцет. Натріть шматок м’яса будь-яким з цих продуктів, потім покладіть його в скляний посуд та не накривайте.
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