ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти продукты запрещено хранить в холодильнике: могут быстро испортиться

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 17:39
Эти продукты запрещено хранить в холодильнике: могут быстро испортиться Какие продукты нельзя хранить в холодильнике (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время здорового питания важно есть больше овощей и фруктов. Поэтому мало кто знает, что хранить в холодильную нужно не все продукты.

Об этом сообщает EatingWell.

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

В частности, холодные температуры могут повредить некоторые свежие фрукты и овощи.

Помидоры

Томаты любят тепло и ненавидят холод даже после того, как их сорвали с ветки. Хранение при низкой температуре делает помидоры мучнистыми. Поэтому их лучше держать где-то на полке не под прямыми солнечными лучами.

Свежая зелень

Базилик, петрушка и кинза тоже нельзя хранить в холодильнике. Из-за длительного хранения в холодной среде они могут быстро испортиться. Свежие травы требуют почти такого же хранения, как срезанные цветы.

В частности, пучок базилика можно поместить в стакан с водой, меняя ее ежедневно. Зелень также держат вдали от прямых солнечных лучей. Можно неплотно накрыть ее полиэтиленовым пакетом с выполненными отверстиями.

Картофель

Такой продукт любит прохладу, но не холод. В квартире лучше всего хранить свежий картофель в бумажном пакете в прохладном месте (например, в кладовке). Хранение картофеля в холодильнике изменяет его крахмалистую структуру, негативно действует на вкус и текстуру при приготовлении.

Лук

В холодильнике для лука воздух слишком влажный. Такой продукт предпочитает сухой воздух. В идеале хранить лук нужно в прохладном, сухом, темном месте и хорошо проветриваемом.

Ранее мы сообщали, как хранить огурцы, чтобы они долго оставались свежими.

Также, как хранить мясо без холодильника летом.

Кроме того, как быстро убрать неприятный запах из холодильника подручными средствами.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукты холодильник
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее