Продовження карантину в Україні: з'явилася офіційна заява

Карантин у школах України (колаж: РБК-Україна)

Карантин не планують продовжувати до літа

Карантин продовжать до літа в Україні – така інформація з'явилася в соціальних мережах та ЗМІ. У Міністерстві освіти і науки України заявили, що дані про подовження карантину через коронавірус є фейком. Також у відомстві уточнили актуальні строки карантину і розповіли, як приймається рішення про продовження.

"Ця інформація — неправда. Карантин у навчальних закладах оголошено з 12 березня по 3 квітня 2020 року. Це визначено відповідною постановою уряду. Окремо було оприлюднено і розіслано у всі освітні установи лист МОН. Якщо терміни карантину зміняться, це також буде визначено нормативно-правовим актом, який буде опублікований на сайті та в соцмережах міністерства", — йдеться в повідомленні Міносвіти.

Варто відзначити, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що карантин не продовжили до літа, але терміни його тривалості можуть збільшитися.

"Триватиме карантин з урахуванням епідемічної ситуації у сусідів, у країнах Євросоюзу і на території України. Всі заходи, які ми робимо, ми робимо з превентивною метою. Водночас, ми не виключаємо введення заходів реагування у разі масового поширення захворюваності на території України", — сказав він.

Про можливості продовження карантину МОЗ проситиме Кабмін ближче до дати завершення чинного терміну карантину, додав чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи введе Зеленський в Україні надзвичайний стан через коронавіруса.