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Продление карантина в Украине: появилось официальное заявление

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 19:29
Продление карантина в Украине: появилось официальное заявление
Карантин в школах Украины (коллаж: РБК-Украина)

Карантин не планируют продлевать до лета

Карантин продлят до лета в Украине – такая информация появилась в социальных сетях и СМИ. В Министерстве образования и науки Украины заявили, что данные о продлении карантина из-за коронавируса является фейком. Также в ведомстве уточнили актуальные сроки карантина и рассказали, как принимается решение о продлении.

"Эта информация — неправда. Карантин в образовательных учреждениях объявлен с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Это определено соответствующим постановлением правительства. Отдельно было обнародовано и разослано во все образовательные учреждения письмо МОН. Если сроки карантина изменятся, это также будет определено нормативно-правовым актом, который будет опубликован на сайте и в соцсетях министерства", — говорится в сообщении Минобразования.

Стоит отметить, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что карантин не продлили до лета, но сроки его продолжительности могут увеличиться.

"Будет продолжаться карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Евросоюза и на территории Украины. Все мероприятия, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время, мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины", — сказал он.

О возможности продления карантина Минздрав будет просить Кабмин ближе к дате завершения действующего срока карантина, добавил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, введет ли Зеленский в Украине чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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