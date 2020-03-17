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Штрафи до 51 тисячі і в'язниця: що загрожує українцям за порушення карантину

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 17:52
Штрафи до 51 тисячі і в'язниця: що загрожує українцям за порушення карантину
Штрафи через коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Порушення правил карантину в Україні загрожує штрафами і позбавленням волі до 8 років

Карантин в Україні передбачає ряд правил поведінки, які повинні мінімізувати ризики поширення коронавірусом. У зв'язку з цим, при порушенні правил, українцям будуть виписувати штрафи, а також можлива кримінальна відповідальність.

ВР проголосувала за посилення відповідальності за порушення правил обсервації та умисне інфікування коронавірусом. Про це розповіли в прес-службі МВС України в Facebook.

"Сьогодні (17 березня – ред.) Верховна Рада України підтримала посилення відповідальності за порушення правил обсервації та навмисне інфікування інших людей. За такі дії передбачається адміністративна і кримінальна відповідальність", - написали в МВС.

Як повідомляється, порушення правил і норм карантину карається штрафом від 17 до 51 000 гривень. Якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби - арешт на 6 місяців або обмеження, або позбавлення волі на 3 роки. Якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші тяжкі наслідки - порушнику передбачено від 5 до 8 років ув'язнення.

Штрафи до 51 тисячі і в'язниця: що загрожує українцям за порушення карантину

За порушення правил будуть виписувати штрафи та саджати у в'язницю (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

"Дорогі українці, поставтеся до цих вимог з розумінням і високою відповідальністю! Жорсткі рішення долають вірус та рятують життя, так показує досвід інших країн", - додали у відомстві.

Штрафи до 51 тисячі і в'язниця: що загрожує українцям за порушення карантину

Скріншот (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше МОЗ допустив продовження карантину через коронавірус.

Раніше повідомлялося, що метро у Києві та по Україні закривають.

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